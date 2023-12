Un istoric italian, amenințat cu moartea după ce s-a filmat în timp ce prepara paste carbonara după prima rețetă, datată din 1954 / A folosit gruyère o brânză elvețiană

Istoricul în arta culinară italian Luca Cesari a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare pentru că a prezentat prima rețetă de carbonara ce a putut fi documentată, una din anul 1954.

”Mori”, „du-te la pușcărie”, au fost unele din comentariile care sau fost adresate jurnalistului și istoricului gastronomic, relatează Corriere della Sera.

A fost blamat de către compatrioți pentru că a folosit în rețetă brânză gruyère o brânză elvețiană tare care își are originea în cantoanele Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura și Berna.

Luca Cesari este un istoric al restaurantelor. El se întoarce în timp răscolind cărți de rețete de zeci de ani, reviste vechi și adunând informații de la cei care gătesc sau au gătit, acasă sau în trattoria.

Cărțile sale au fost traduse în multe limbi și povestesc despre un trecut care nu se mai reproduce astăzi în farfurie. În cartea sa „Storia della pasta in dieci piatti”, Cesari dezvăluise, de exemplu, că primul fel de paste din tradiția italiană este fettuccine Alfredo (Este un fel de mâncare italiană din paste fettuccine proaspete, amestecate cu unt și parmezan. Pe măsură ce brânza se topește, se formează un sos de brânză neted și bogat care acoperă pastele).

Istoricul a decis să facă un videoclip despre rețeta primei carbonara apărute în Italia și de aici s-a declanșat un val de insulte ce au culminat cu amenințări cu moartea.

”Am gătit o rețetă de carbonara, prima care a apărut în Italia, în august 54, în revista La Cucina Italiana: o rețetă specială pentru utilizarea de gruyere, pentru că nu va mai fi reprodusă niciodată. Usturoiul și baconul, însă, vor continua să revină în versiunile ulterioare de carbonara. Pancetta dispare abia de curând. Ceea ce am făcut eu și a fost grav este că această poveste, pe care o scrisesem deja în carte, pe blog și în mai multe articole, am spus-o pe video, interceptând un public care nu citește și se uită doar la videoclipuri și care este un grup foarte special. Rețeta video a fost împărtășită de mine și de Gambero Rosso pe Instagram și apoi postată pe Tiktok, iar pe rețelele de socializare a izbucnit un scandal. Am fost uimit de vehemența comentariilor. „Mori”, „du-te la închisoare”, „cretinule”: dacă parcurgeți comentariile, încă le mai puteți găsi. Am primit însă și alte mesaje. Cititori care îmi mulțumeau pentru că le dădusem glas lor și unei versiuni de carbonara, mai uscată, acum subminată de cea cu sos cremos care domină astăzi”, explică el.

Ce motivează o astfel de reacție este greu de înțeles. Pentru Cesari, care se află și el în librării de câteva luni cu „Storia della pizza”, nu este însă atât de complicat.

”Există o patologie identitară răspândită față de bucătăria noastră: este evident. Iese la iveală din ce în ce mai mult. Ne amintim că Aldo Fabrizi (n.r. un actor, regizor, scenarist și comedian italian. A jucat într-o serie de comedii de succes) putea să scrie versiunea sa de carbonara cu 12 ingrediente, inclusiv bulion, și nimeni nu spunea nimic. Dar acele zile au trecut. Există o întărire clară și este un semn al vremurilor. Unde va duce, însă, este greu de spus”, mai spune el.