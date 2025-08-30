Un instrument neobișnuit cu vârf de cuarț a ucis un om în urmă cu 12.000 de ani. Oamenii de știință se întreabă cine l-a folosit

Un schelet uman bine conservat, descoperit recent de oamenii de știință în Vietnam, datează de acum aproximativ 12.000 de ani, din perioada glaciară, și conține cel mai vechi ADN mitocondrial uman găsit în regiune. scrie CNN.

Acesta a aparținut unui bărbat care a murit la vârsta de aproximativ 35 de ani, după ce a fost străpuns în gât de un proiectil cu vârful din cuarț, care prezenta semne de prelucrare umană.

Dar bărbatul nu a murit imediat; analiza osului cervical deteriorat a relevat semne de creștere tisulară și o infecție care probabil i-a cauzat moartea, au raportat oamenii de știință marți în revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Bărbatul ar fi putut trăi câteva luni după ce a fost rănit, până când a murit și a fost îngropat într-o peșteră numită Thung Binh 1, în ceea ce este astăzi Tràng An Landscape Complex, un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Circumstanțele rănirii traumatice a bărbatului sunt necunoscute, dar acest caz ar putea fi cea mai veche dovadă a conflictului dintre vânătorii-culegători din Asia de Sud-Est continentală, potrivit studiului. Rana sa și supraviețuirea sa pentru o perioadă de timp după aceea oferă o imagine rară asupra vieții oamenilor din această regiune în perioada de declin a erei pleistocene, acum aproximativ 2,6 milioane până la 11.700 de ani.

„Materialul scheletic uman din Pleistocenul târziu din Asia de Sud-Est este relativ rar”, a declarat Hugo Reyes-Centeno, profesor asistent de antropologie la Universitatea din Kentucky și membru al Colegiului Suedez pentru Studii Avansate, într-un e-mail. El nu a fost implicat în noua cercetare.

„Avem dovezi abundente ale violenței interpersonale în Holocen , în special pe măsură ce populațiile adoptă economii bazate pe producția de alimente și societățile devin mai stratificate, dar mai puține exemple din Pleistocen ale populațiilor care practicau probabil o economie bazată pe culegerea hranei”, a adăugat el. „Acest studiu se adaugă acelor exemple rare.”

Cercetătorii au descoperit scheletul, pe care l-au numit „TBH1”, în decembrie 2017. Craniul era spulberat și aplatizat, dar cea mai mare cantitate de fragmentele scheletului păreau să fie prezente, inclusiv toți dinții bărbatului. Pelvisul și vertebrele erau, de asemenea, fragmentate. Recuperarea fragmentelor osoase ale TBH1, efectuată de o echipă internațională de colaboratori, a continuat pe tot parcursul anului 2018 din cauza fragmentării extreme a rămășițelor și a condițiilor mai puțin ideale din peșteră, a declarat autorul principal al studiului, Chris Stimpson, cercetător și asociat onorific la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Oxford din Marea Britanie.

„Se află în zona subtropicală, deci există multă apă și multe depuneri de carbonat de calciu”, a declarat Stimpson pentru CNN. „Asta face ca sedimentele să fie foarte, foarte lipicioase.”

Membrii echipei au îndepărtat craniul și fragmentele scheletului din blocuri mari de sedimente pentru a evita deteriorarea lor și apoi au petrecut luni de zile asamblându-le în laborator. Nu era suficient colagen în oase pentru a determina vârsta lor, dar datarea cu radiocarbon a probelor de cărbune din apropierea mormântului a sugerat că scheletul avea o vechime de 12.000 până la 12.500 de ani.

Analiza scheletului a relevat o leziune minoră la gleznă, dar starea generală de sănătate a bărbatului era bună înainte de trauma care i-a cauzat moartea. Analiza ADN-ului mitocondrial a confirmat că individul era de sex masculin și a sugerat o descendență maternă asociată cu vânătorii-culegători locali, descendenți ai unor oameni care au fost printre primii care au migrat în regiune.

Deoarece în Asia de Sud-Est au fost descoperite puține rămășițe scheletice umane bine conservate din această perioadă, această descoperire aproape completă, cu ADN-ul conservat, era deja semnificativă. Descoperirea unei leziuni traumatice la coasta cervicală a bărbatului — un os suplimentar în gât care apare rar la oameni — „a fost o surpriză majoră”, a spus Stimpson.

O altă surpriză îi aștepta pe oamenii de știință. Lângă coasta cervicală rănită se afla un fragment de cuarț opac, cu lungimea de 0,7 inci (18,28 milimetri) și greutatea de aproximativ 0,014 uncii (0,4 grame). Acesta prezenta urme de sculptură, frecvent întâlnite pe uneltele de piatră din acea perioadă. Însă în peșteră nu se aflau alte unelte de cuarț, ceea ce face ca vârful de proiectil să fie, potrivit studiului, o „tehnologie exotică” provenită din altă parte.

„Având în vedere diferența dintre unealta care a provocat rana și uneltele găsite la fața locului, studiul deschide posibilitatea intrigantă a violenței între membrii diferitelor populații”, a spus Reyes-Centeno. „Dar sunt necesare lucrări arheologice suplimentare la fața locului și în regiune pentru a reconstitui pe deplin circumstanțele morții individului.”

