Un îngrijitor de la un parc zoologic din Bangkok a fost ucis de lei / Un vizitator al grădinii zoologice care a fost martor la atac

Un îngrijitor de grădină zoologică din Bangkok a fost ucis de lei, au anunţat miercuri oficiali thailandezi, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la siguranţa angajaţilor, transmite AFP, transmite Agerpres.

Atacul a avut loc la Safari World Bangkok, care se autointitulează una dintre cele mai mari grădini zoologice din Asia şi oferă tururi de hrănire a leilor şi tigrilor pentru aproximativ 1.200 de baht (37 de dolari) de persoană.

„Victima este un angajat al grădinii zoologice care de obicei hrănea leii”, a declarat pentru AFP Sadudee Punpugdee, un oficial al Departamentului Parcurilor Naţionale. Se pare că a fost atacat de şase sau şapte lei, a adăugat el.

„Un bărbat a coborât dintr-o maşină, stând singur cu spatele la animale… A stat în picioare aproximativ trei minute, apoi un leu s-a apropiat încet şi l-a apucat din spate. „Nu a ţipat”, a declarat Tavatchai Kanchanarin, un vizitator al grădinii zoologice care a fost martor la atac, pentru postul de televiziune local Thairath.

Victima fusese supraveghetor de grădină zoologică de peste 30 de ani.

Site-ul web Safari World precizează că „vizitatorii se pot apropia de animale sălbatice precum tigri, lei, urşi şi zebre care se plimbă libere în habitatul lor natural”.

Deţinerea de lei este legală în Thailanda, unde populaţia de feline mari captive a explodat în ultimii ani, cu aproape 500 de animale înregistrate în grădini zoologice, ferme de reproducere şi chiar în cafenele unde se pot mângâia animalele.