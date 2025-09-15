Un fluier vechi de 3.300 de ani, ce ar fi aparţinut unui „poliţist” antic, descoperit în Egipt

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un fluier vechi de 3.300 de ani, sculptat dintr-un os de vacă, a fost descoperit la Akhetaten (Amarna de astăzi), o capitală antică a Egiptului, fondată de tatăl regelui Tutankhamon, transmite revista Live Science, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este primul fluier din os găsit din Egiptul Antic şi probabil a fost folosit de un „ofiţer de poliţie”, un supraveghetor care monitoriza lucrătorii unui mormânt regal cu mii de ani în urmă, potrivit unui nou studiu.

„Este foarte unic”, a declarat pentru Live Science într-un e-mail co-cercetătoarea Michelle Langley, profesor asociat de arheologie la Universitatea Griffith din Australia.

Arheologii din cadrul Proiectului Amarna au descoperit fluierul în 2008 în timp ce excavau un sit din Akhetaten, dar nu l-au analizat până recent. Oraşul este faimos pentru fondatorul său, faraonul Akhenaton, care a interzis venerarea multor zei ai Egiptului, cu excepţia lui Aton, zeul discului solar. Însă capitala, înfiinţată în jurul anului 1347 î.Hr., a dăinuit doar aproximativ 15 ani şi a fost abandonată după moartea faraonului. Mai târziu, regele Tut a reintrodus panteonul egiptean în regat.

Fluierul, „un artefact foarte modest”, aruncă lumină asupra activităţilor locuitorilor non-regali ai oraşului, a spus Langley. Osul are o singură gaură perforată şi „se potriveşte confortabil în palmă”, a spus ea.

Într-un experiment, cercetătorii au realizat o replică dintr-un os proaspăt de deget de vacă şi au descoperit că „forma naturală a capătului osului creează suprafaţa perfectă pentru a-ţi odihni buza inferioară, astfel încât să poţi sufla peste gaură”, a spus Langley.

Cercetătorii au găsit fluierul într-un loc cunoscut sub numele de Satul de Piatră, care se află lângă un alt loc numit Satul Lucrătorilor. Ambele sate au găzduit probabil muncitori implicaţi în construcţia mormântului regal, potrivit echipei de cercetare, care a fost condusă de arheologii Anna Stevens şi Barry Kemp de la Universitatea din Cambridge.

Săpăturile anterioare au dezvăluit că satele aveau o reţea complexă de drumuri lângă o serie de structuri mici, care ar fi putut fi puncte de observaţie bune pentru ofiţeri pentru a supraveghea zona, au scris cercetătorii în studiu, care a fost publicat pe 1 septembrie în International Journal of Osteoarchaeology.

„Această zonă pare să fi fost intens supravegheată pentru a păstra locaţia sacră a mormântului cunoscută şi accesibilă doar celor care trebuiau să ştie şi să meargă acolo”, a spus Langley.

Fluierul a fost găsit într-o structură pe care echipa a interpretat-o ca fiind un fel de punct de control pentru persoanele care intrau şi ieşeau din Satul de Piatră, a spus Langley, aşa că „era cel mai probabil un fluier folosit de un poliţist sau gardian”.

Într-un alt loc faimos, Deir el-Medina – satul lucrătorilor pentru Valea Regilor – lucrătorii de morminte erau supravegheaţi într-un mod similar, a spus ea. Şi alte artefacte din Noul Regat, texte şi imagini, dezvăluie că egiptenii aveau „ofiţeri de poliţie” cunoscuţi sub numele de „medjay”.

„Medjay erau un grup semi-nomad de oameni originari din regiunea deşertică şi care erau cunoscuţi pentru abilităţile lor militare de elită”, a spus Langley. „Erau folosiţi de egipteni ca un fel de forţă de poliţie de elită.”

Alte indicii sugerează că fluierul nou descoperit a fost folosit de un ofiţer de poliţie. De exemplu, în zonă a fost descoperit anterior mormântul decorat al lui Mahu, şeful poliţiei din Akhetaten.

„În mormântul său, o scenă arată poliţiştii ţinând bărbaţi în custodie – aparent prinşi încercând să se strecoare în oraş”, a spus Langley. „În alte scene, vedem o serie de santinele care stau de-a lungul a ceea ce ar putea fi un drum similar în jurul satelor”.

Într-o altă imagine din mormântul lui Mahu, santinelele stau de pază la o serie de structuri mici care ar putea fi puncte de control. „Aşadar, ştim că poliţia păzea activ graniţa şi zonele oraşului”, a spus Langley.

Când Langley a văzut prima dată fluierul, i-a amintit de fluierele sculptate în os din Europa Epocii de Piatră. După ce au exclus alte utilizări ale artefactului egiptean, cum ar fi faptul că ar fi putut fi o piesă dintr-un joc, Langley şi colegii ei au fost încântaţi că au documentat primul fluier cunoscut din Egiptul Antic.

„Deşi s-a acordat multă atenţie mormintelor şi monumentelor construite de faraoni, încă ştim relativ puţine despre omul obişnuit”, a spus Langley. Situri precum Amarna sunt atât de importante deoarece consemnează „vieţile nu numai ale faraonului şi ale curţii sale, ci şi ale oamenilor obişnuiţi”.