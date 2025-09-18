Un criminal în serie scapă de închisoare pe viață și ar putea fi eliberat: Tribunalul Bihor i-a preschimbat pedeapsa în 25 de ani, deja executați / El beneficiază de o prevederea a vechiului Cod penal, aflat în vigoare atunci când a fost condamnat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România este la un pas de libertate. Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja, relatează Bihoreanul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Criminalul se numeşte Sütő Ferenc, are 60 ani şi este din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare. Consătenii îl ştiau cu toţii drept un bărbat impulsiv, pasionat de arme improvizate.

El a ucis patru oameni, iar apoi și-a făcut o „listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte, iar acum ar putea fi eliberat din închisoare.

Decizia a venit chiar după primul termen de judecată, după ani de respingeri în care instanțele atrăgeau atenția că Sütő Ferenc rămâne un pericol public.

„Nu a avut o bună conduită pe durata executării pedepsei”, „Antecedentele penale, beneficiul liberării condiționate acordat în trecut și care nu și-a atins scopul, abaterile disciplinare reținute imprimă în continuare un caracter periculos persoanei condamnate”, sunt doar câteva dintre argumentele reținute de instanțe de-a lungul anilor.

O hotărâre dată miercuri de către Tribunalului Bihor, îl poate pune în libertate, deși aceasta nu este definitivă. Însă este posibil ca procurorii să nu o conteste, precizează Bihoreanu. Motivul? Înlocuirea pedepsei nu a avut legătură cu comportamentul din detenție sau cu gravitatea faptelor lui Sütő, ci este un efect direct al legii.

Vechiul Cod penal, sub imperiul căruia criminalul a fost condamnat, prevede expres că dacă un condamnat la detențiune pe viață împlinește 60 de ani în timpul executării pedepsei, aceasta se transformă automat în 25 de ani de închisoare.

Cum Sütő Ferenc a împlinit recent 60 de ani, instanța a fost obligată să-i transforme pedeapsa în una cu termen. Iar pentru că a executat deja cei 25 de ani, pedeapsa este ca şi ispășită – chiar dacă, ani la rând, instanțele au reținut că nu a dat dovadă de îndreptare.

Noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, este mai dur: limita de vârstă pentru detențiunea pe viață a crescut de la 60 la 65 de ani, iar înlocuirea pedepsei nu mai este automată. Judecătorii decid, de la caz la caz, dacă o transformă în 30 de ani de închisoare și numai dacă apreciază că persoana nu mai reprezintă un pericol.

Cu alte cuvinte, dacă ar fi fost condamnat după legea actuală, Sütő Ferenc nu ar fi ieșit automat după 25 de ani.

În fața procurorilor, Sütő Ferenc și-a recunoscut toate faptele, iar expertiza psihiatrică a arătat că are tulburări de personalitate de tip antisocial, dar discernământul îi era intact, motiv pentru care a şi fost trimis în judecată.

Bărbatul nu s-a liniştit nici în timpul procesului, ameninţându-i pe judecători chiar în sala de judecată. „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”, le-a spus omul. În final, a fost condamnat la detențiune pe viață și încarcerat în mai multe penitenciare din țară, inclusiv la Oradea.

Aici, în iulie acest an, a deschis un nou proces, cerând înlocuirea detențiunii pe viață cu o altă pedeapsă, iar miercuri, Tribunalul Bihor i-a admis cererea, transformând pedeapsa în 25 de ani de închisoare – ani pe care, practic, i-a executat deja.