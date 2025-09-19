Un colegiu din Timișoara testează un program de patru zile la școală și una online, pentru elevii din clasa a XII-a / În ziua ”online” se studiază materiile care nu vor fi probe la examenul de bacalaureat

Colegiul Național Bănățean din Timișoara este singura școală din vestul țării inclusă într-un program-pilot demarat de Ministerul Educației. Elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara au primit dreptul de a merge la școală doar patru zile pe săptămână. Șoala face parte dintr-un program-pilot care le permite elevilor ca, o dată pe săptămână, să urmeze online cursurile la disciplinile care nu sunt incluse în programa de bacalaureat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Potrivit directorului de la Colegiul Național Bănățean, Sorin Ionescu, programul testat în acest an la Timișoara funcționează deja de mai mulți ani la Colegiul Național “Gheorghe Lazar” din București, considerat unul dintre cele mai performante din țară.

“Programul pilot merge pe trei direcții. Pe de o parte, mergem pe ideea de patru zile fizic la școală, în zile în care se studiază în special materiile de examen în funcție de profilul și specializarea fiecărei clase. O zi este online sau asincron, în acea zi se studiază materiile opuse profilului sau specializării, adică, în speță, materiile la care copilul nu poate niciun singur moment să opteze pentru a da examenul de bacalaureat. A doua direcție este faptul că încercăm la materiile acestea care sunt opuse să sporim cât mai mult gradul lor de interconectivitate astfel încât să ușurăm munca copiilor. Iar o a treia direcția este legată de consilierea elevilor împreună cu colegii psihologi. Le punem la dispoziție elevilor de clasa a XII-a, servicii de conciliere, pe ceea ce înseamnă gestionarea emoțiilor, pentru că realitatea ne arată că în ultimii ani examenele naționale nu mai sunt doar despre cât ai învățat, ci sunt și despre modul în care știi să-și gestionezi emoțiile”, spune Sorin Ionescu.

Directorul Colegiului Național Bănățean a precizat că o condiție a implementării programului a fost acceptul părinților, profesorilor și elevilor. Sorin Ionescu spune însă că au fost profesori care au privit cu reticență ideea, dar s-au conformat.

“A fost bine primit. Practica Ministerului Educației ne cerea ca înainte de a depune aplicația să avem acordul profesorilor, părinților, și al elevilor. A fost foarte bine primit de către elevi, foarte bine privit de către părinți. Au existat și în rândul cadrului didactice unii colegi care ne-au spus că așa ceva nu se poate și că este sfârșitul sistemului de învățământ, dar, în acest moment, avem deja o primă săptămână, tragem concluziile și mergem mai departe lucrurile, încep să intre într-un normal și într-un firesc”, spune Sorin Ionescu.

Directorul Colegiului Național Bănățean a mai explicat că programul testat la Timișoara și aplicat la București s-a dovedit a avea plusuri, dar și unele minusuri.

“Plusurile majore sunt legate de faptul că elevii au mai mult timp să se concentreze pe ceea ce urmează să facă după terminarea ciclului liceal. Practic, ei, în clasa a XII-a, se concentrează pe două lucruri, pe ceea ce înseamnă examenul de bacalaureat și pe cee ci înseamna admiterea la facultate. Minusul poate să fie reprezentat din perspectiva elevilor, de faptul că unii vor considera că dacă este o activitate online sau asincron, nu este atât de importantă și, de ce nu, să nu depună nici cel mai mic efort. De aceea este extrem de important ca fiecare activitate să fie etapizată pe săptămâni, monitorizată, și trimis feedback în timp real, astfel încât elevii care vor încerca să trândăvească să poată să fie capacitați în activități”, punctează Sorin Ionescu.

Directorul Colegiului Național Bănățean mai spune că, pentru profesori, provocarea este lucreze mai mult în echipă.