Un bărbat din Arad a fost reținut de polițiști după ce ar fi cerut în stradă ajutorul unei fete de 15 ani, apoi ar fi încercat să o violeze

Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să violeze o fată de 15 ani, pe care a atras-o într-un imobil din centrul municipiului Arad sub pretextul că are nevoie de ajutor să mute nişte cutii, însă adolescenta a fost atacată şi ameninţată cu un cutter imediat ce a intrat în clădire, transmite Agerpres.
Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timp ce fata mergea spre casă. Ea a fost acostată în faţa unei clădiri de pe strada Andrei Şaguna, bărbatul solicitându-i ajutor pentru a muta nişte cutii în imobil.
Surse judiciare au declarat luni, pentru AGERPRES, că imediat ce fata a intrat în clădire, bărbatul a atacat-o şi i-a pus la gât un cutter. El i-a cerut să aibă relaţii sexuale orale şi ar fi încercat să o lege de mâini, dar adolescenta s-a zbătut şi a reuşit să scape.
Ajunsă acasă, ea a povestit familiei ce a păţit, iar în cursul serii mama s-a prezentat la Poliţie pentru a depune o plângere.
Reprezentanţii Biroului de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad au declarat, pentru AGERRPRES, că bărbatul a fost reţinut în scurt timp, iar ulterior a fost prezentat magistraţilor, care au dispus arestarea preventivă pentru tentativă de viol.

