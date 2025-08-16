G4Media.ro
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a…

sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale.

Cei doi copii au intrat în mare, în zona plajei Delta din staţiunea Jupiter, iar bărbatul, care nu era tatăl copiilor, a intrat după ei să îi salveze. El a reuşit să îi aducă pe copii către mal.

În cele din urmă, toţi trei au fost scoşi din apă de către salvamari, însă bărbatul era în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat, el fiind declarat decedat.

Potrivit ISU Constanţa, şi la Neptun o persoană a fost scoasă de către salvamari din apă.

În staţiunile de pe litoral a fost arborat, sâmbătă steagul roşu, care îi avertizează pe turişti să nu intre în mare, pentru că este pericol semnificativ.

De asemenea, trei copii au fost salvaţi de la înec, în timp ce se aflau în apele Dunării, în zona localităţii Cochirleni. Cei trei au fost scoşi din apă de către un localnic cu o barcă. Minorii erau conştienţi şi cooperanţi.

