G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE, presată să ușureze regulile ESG: apel comun al Franței și Germaniei

uniunea europeana, UE, comisia europeana, consiliul european, europa, bruxelles, strasbourg, luxemburg
Sursa foto; Unsplash / Guillaume Périgois

UE, presată să ușureze regulile ESG: apel comun al Franței și Germaniei

Fashion2 Sep 0 comentarii

Franța și Germania au cerut oficial „progrese rapide” în negocierile privind pachetul Omnibus, care urmărește să simplifice regulile de raportare privind sustenabilitatea (ESG) impuse companiilor europene. Informația a fost dezvăluită de Responsible Investor în ediția de astăzi, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

De ce este important acest apel
Regulile actuale de transparență și sustenabilitate – fie că este vorba de CSRD (raportare extra-financiară), CSDDD (datorie de vigilență), taxonomia europeană sau CBAM (mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră) – sunt considerate complexe și costisitoare de implementat, în special pentru IMM-uri.

Paris și Berlin solicită ca UE să adopte principiul „1 pentru 1”, adică fiecare nouă obligație de raportare să fie compensată prin eliminarea unei cerințe existente. Obiectivul este reducerea poverii administrative fără a renunța la ambițiile climatice și sociale.

Următorii pași în negocieri

  • Sfârșit de 2025 / început de 2026: deschiderea trialogurilor între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Aceste discuții vor finaliza textul.

  • Decembrie 2025 (cel mai devreme): posibilă adoptare a pachetului Omnibus I.

  • 2026: implementare graduală, cu o relaxare a obligațiilor pentru anumite companii (raportare simplificată, praguri mai ridicate pentru aplicabilitatea regulilor).

În același timp, Directiva „Stop-the-Clock” publicată pe 16 aprilie 2025 a amânat deja aplicarea mai multor obligații ESG, oferind companiilor un răgaz binevenit.

Provocările pentru IMM-uri
Pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri, aceste ajustări ar putea fi decisive. Ele urmăresc să reconcilieze ambiția climatică cu competitivitatea economică, într-un context în care actorii privați denunță de câțiva ani „inflația” de reglementări care le amenință creșterea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Eliminarea a două zile libere în Franța: ce impact ar putea avea asupra comerțului de modă

Fashion13 Aug 2025 • 643 vizualizări
0 comentarii

Prima jumătate a anului 2025 în Franța: între ofensiva contra modei de unică folosință și încercările de relansare a industriei textile

Fashion5 Aug 2025 • 424 vizualizări
0 comentarii

Eticheta minte, dar cusătura nu: Cum detectezi un fals în moda vintage

Fashion29 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.