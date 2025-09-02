UE, presată să ușureze regulile ESG: apel comun al Franței și Germaniei

Franța și Germania au cerut oficial „progrese rapide” în negocierile privind pachetul Omnibus, care urmărește să simplifice regulile de raportare privind sustenabilitatea (ESG) impuse companiilor europene. Informația a fost dezvăluită de Responsible Investor în ediția de astăzi, conform Fashion United.

De ce este important acest apel

Regulile actuale de transparență și sustenabilitate – fie că este vorba de CSRD (raportare extra-financiară), CSDDD (datorie de vigilență), taxonomia europeană sau CBAM (mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră) – sunt considerate complexe și costisitoare de implementat, în special pentru IMM-uri.

Paris și Berlin solicită ca UE să adopte principiul „1 pentru 1”, adică fiecare nouă obligație de raportare să fie compensată prin eliminarea unei cerințe existente. Obiectivul este reducerea poverii administrative fără a renunța la ambițiile climatice și sociale.

Următorii pași în negocieri

Sfârșit de 2025 / început de 2026: deschiderea trialogurilor între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Aceste discuții vor finaliza textul.

Decembrie 2025 (cel mai devreme): posibilă adoptare a pachetului Omnibus I.

2026: implementare graduală, cu o relaxare a obligațiilor pentru anumite companii (raportare simplificată, praguri mai ridicate pentru aplicabilitatea regulilor).

În același timp, Directiva „Stop-the-Clock” publicată pe 16 aprilie 2025 a amânat deja aplicarea mai multor obligații ESG, oferind companiilor un răgaz binevenit.

Provocările pentru IMM-uri

Pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri, aceste ajustări ar putea fi decisive. Ele urmăresc să reconcilieze ambiția climatică cu competitivitatea economică, într-un context în care actorii privați denunță de câțiva ani „inflația” de reglementări care le amenință creșterea.