Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care…

Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit (Daily Telegraph)

12 Aug

Ucraina ar putea fi de acord să pună capăt luptelor și să cedeze teritoriul deja cucerit de Rusia ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, susține Daily Telegraph, citat de BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că ar trebui să respingă orice propunere din partea lui Donald Trump care ar face ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu, dar să permită Rusiei să păstreze o parte din teritoriul pe care l-a cucerit, scrie ziarul britanic.

Aceasta ar însemna înghețarea liniei frontului și predarea către Rusia a controlului de facto asupra teritoriilor pe care le ocupă în regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson, precum și asupra Crimeei anexate.

Flexibilizarea poziției de negociere a avut loc înainte de discuțiile dintre Trump și Vladimir Putin care vor avea loc vineri în Alaska, susține publicația.

„Planul [de soluționare a păcii] nu poate viza decât pozițiile actuale ocupate de militari”, a declarat o sursă politică occidentală pentru Daily Telegraph.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Ar fi o greșeală colosală 🙁

  2. Stephen Kotkin spune: poti sa pierzi razboiul dar sa castigi pacea (Korea de Sud vs Korea de Nord).

    Ucraina poate sa piarda teritorii (o pierdere a razboiului) daca poate sa intre in lumea vestica, ceea ce i-ar asigura prosperitate si dezvoltare (a castiga pacea).

    Dar… pentru ca Ucraina ramasa sa se poate dezvolta ireversibil, are nevoie de garantii de securitate. Si motivul este simplu: cine investeste intr-o tara cand stie ca poate peste o luna, sau 1 an, sau 10… rusul poate sa vina si sa distruga tot? Mai ales ca Rusia duce un razboi foarte cu arme de precizie (sic), in care totul se distruge… „covor”.

    Deci… Ucraina trebuie sa intre in EU si NATO iar maretul Putin si-a mai adaugat 250 de km de zona tampon.

    Un lider vizionar… ce sa mai!?

