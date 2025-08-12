Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit (Daily Telegraph)

Ucraina ar putea fi de acord să pună capăt luptelor și să cedeze teritoriul deja cucerit de Rusia ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, susține Daily Telegraph, citat de BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că ar trebui să respingă orice propunere din partea lui Donald Trump care ar face ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu, dar să permită Rusiei să păstreze o parte din teritoriul pe care l-a cucerit, scrie ziarul britanic.

Aceasta ar însemna înghețarea liniei frontului și predarea către Rusia a controlului de facto asupra teritoriilor pe care le ocupă în regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson, precum și asupra Crimeei anexate.

Flexibilizarea poziției de negociere a avut loc înainte de discuțiile dintre Trump și Vladimir Putin care vor avea loc vineri în Alaska, susține publicația.

„Planul [de soluționare a păcii] nu poate viza decât pozițiile actuale ocupate de militari”, a declarat o sursă politică occidentală pentru Daily Telegraph.