Ucraina afirmă că intenţia Rusiei de a se retrage din tratatul european împotriva torturii reprezintă o „recunoaştere a vinovăţiei”

Ucraina a criticat miercuri Rusia după ce aceasta şi-a anunţat intenţia de a se retragere din tratatul Consiliului Europei pentru prevenirea torturii, spunând că propunerea echivalează cu o „recunoaştere tacită a vinovăţiei” din partea Moscovei, relatează agenția de știri Reuters.

Oficiali ucraineni au acuzat Rusia de crime de război şi de torturarea de civili şi prizonieri de război de la începerea invaziei ruse în 2022. Moscova neagă acuzaţiile, transmite Agerpres.

Conform unui site oficial rus, guvernul de la Moscova a anunţat luni planuri de a se retrage din Convenţia pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, semnată de Moscova în 1996.

„Acest pas este în esenţă o recunoaştere a vinovăţiei – a torturii sistematice şi o încercare de a se sustrage responsabilităţii pentru încălcări grave ale drepturilor omului”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe într-un comunicat.

Guvernul rus nu a răspuns unei solicitări Reuters de a face declaraţii.

Decizia Moscovei mai trebuie să primească aprobarea preşedintelui Vladimir Putin şi să fie adoptată printr-un vot în Parlament înainte de a intra în vigoare, se arată pe site-ul guvernului rus.

În martie, o comisie a Naţiunilor Unite a declarat că utilizarea „pe scară largă şi sistematică” de către Rusia a dispariţiilor forţate şi a actelor de tortură asupra ucrainenilor în timpul războiului său în Ucraina constituie crime împotriva umanităţii.

Olanda şi alte 40 de state membre ale OSCE au solicitat, de asemenea, o anchetă independentă privind acuzaţiile de tortură şi de maltratare a prizonierilor de război ucraineni de către forţele ruse.

