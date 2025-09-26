Ucraina a lovit cu drone o rafinărie din sudul Rusiei / Experţii estimează că Rusia a pierdut circa un sfert din capacitatea sa de procesare a petrolului în urma atacurilor repetate asupra rafinăriilor

Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului rus, au anunţat vineri autorităţile locale, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Autorităţile ruse din regiunea Krasnodar au raportat că un mic incendiu a izbucnit la rafinăria Afipski şi că bucăţi dintr-o dronă au căzut peste rafinărie. Nu s-au înregistrat victime omeneşti, au precizat autorităţile.

Potrivit unor surse ucrainene, rafinăria, care produce benzină şi motorină, a mai fost atacată pe 28 august.

Experţi estimează că Rusia a pierdut circa un sfert din capacitatea sa de procesare a petrolului în urma atacurilor repetate asupra rafinăriilor, staţiilor de pompare şi terminalelor sale de încărcare. Aceasta a dus la penurii de motorină şi benzină în unele regiuni ale Rusiei.

Aceste penurii au dus deja la o majorare semnificativă a preţurilor la pompă.

Ucraina vizează depozite de combustibil şi rafinării ca parte a campaniei sale defensive împotriva invaziei declanşate de Kremlin.

Rusia a impus iniţial, în martie, o interdicţie la exporturile de combustibil, pentru a stabiliza aprovizionarea pe plan intern, chiar dacă restricţiile, care au fost extinse joi, afectează de asemenea veniturile guvernului, cruciale pentru efortul de război al Moscovei.