Uber plănuiește introducerea unor noi trenuri care să ofere conexiuni directe din Londra către Paris, Bruxelles și Lille

Uber Trains ia în calcul să ofere posibilitatea de a călători cu trenul în Europa într-un mod mai convenabil și mai accesibil decât Eurostar, transmite Euronews.

Călătorii vor putea în curând să ajungă în marile orașe europene cu trenuri de mare viteză, fără aglomerația și agitația din gara St. Pancras International din centrul Londrei.

Pentru a concura cu Eurostar în ceea ce privește transportul peste Canalul Mânecii, Uber a anunțatcă va lansa curând Uber Trains. Această opțiune va oferi 10 trenuri de mare viteză cu conexiuni directe către orașe precum Bruxelles, Paris și Lille prin Tunelul Canalului Mânecii, de la gara Stratford International din estul Londrei

Gigantul din domeniul transporturilor a încheiat un parteneriat cu startup-ul Gemini Trains pentru acest proiect, care ar putea începe să funcționeze încă din 2029, în așteptarea construcției și a aprobărilor. Gemini Trains a trimis deja propunerile sale autorității de reglementare feroviară.

Călătorii vor putea probabil să rezerve bilete de tren pe aplicația Uber, care oferă deja taxiuri, biciclete și croaziere pe Tamisa.

Odată cu transformarea rapidă a zonei estice a Londrei într-un centru comercial și de transport, tot mai mulți pasageri aleg Stratford International ca punct de plecare pentru călătoriile lor.

Gara este deosebit de convenabilă, deoarece oferă deja multiple rute pentru călătorii între regiuni și este bine poziționată pentru a fi modernizată pentru călătorii internaționale. De asemenea, a fost recent extinsă și renovată pentru a include linia Elizabeth.

Alte conexiuni includ legăturile Overground, DLR și Southeastern, permițând călătorilor din toată Londra și sud-estul țării să acceseze stația relativ ușor.

Gemini Trains a anunțat că sunt în curs de elaborare a unnor planuri pentru lansarea trenurilor către Paris din stația Ebbsfleet International, din Ebbsfleet, Kent. Stația oferă facilități de parcare ample și poate fi accesată de multe servicii feroviare regionale, ceea ce o face un alt punct de plecare accesibil pentru călătorii din afara Londrei.

„Amplasarea terminalului în estul Londrei și reutilizarea Ebbsfleet ar deschide zone de captare pentru serviciile feroviare trans-Manșă către 18 milioane de oameni”, a declarat Adrian Quine, CEO al Gemini Trains, pentru The Times.

De mulți ani, Eurostar a dominat transportul peste Canalul Mânecii, cu tarife care depășeau adesea 230 de euro pentru bilete dus-întors la Paris, chiar dacă erau rezervate cu săptămâni în avans.

Fiabilitatea redusă a serviciilor, publicitatea înșelătoare, numeroasele probleme de programare și întârzierile au contribuit, de asemenea, la reacțiile negative considerabile cu care s-a confruntat compania feroviară în ultimii ani.

Intrarea Uber Trains pe piața transportului peste Canalul Mânecii ar putea încuraja alți operatori să intre pe piață, precum și să stimuleze prețuri mai competitive și o calitate mai bună a serviciilor. „Credem că o cultură a serviciilor care pune clientul pe primul loc, combinată cu tarife avantajoase și oferte cu adevărat inovatoare, va contribui la revigorarea transportului feroviar”, a declarat Gemini Trains pe site-ul său web.

Lansarea Uber Trains ar putea oferi pasagerilor mai multe opțiuni în ceea ce privește transportul peste Canalul Mânecii, mai ales în contextul în care creșterea prețurilor la călătorii reduce bugetele de vacanță.