Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații…

sursa foto: Info Sud-Est

Turul cetăților în week-end: Noaptea muzeelor în satele din Constanța, pentru pasionații de istorie / Intrare gratuită pentru vizitatori, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu

Articole5 Sep 0 comentarii

Pasionații de istorie pot face turul cetăților în week-end: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a anunțat că participă la ”Noaptea muzeelor la sate” cu mai multe obiective, la Capidava, Adamclisi, Histria și Topalu.

Evenimentul ajuns la a III-a ediție are loc sâmbătă, 6 septembrie, și se încadrează într-un demers național dedicat redescoperirii patrimoniului cultural din mediul rural.

”Trei dintre obiectivele muzeului, respectiv Complexul Arheologic Capidava, Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi și Complexul Muzeal Histria, își deschid porțile pentru o zi specială, dedicată copiilor, părinților și tuturor celor pasionați de poveștile locurilor care au scris istorie”, a transmis MINAC.

”Totodată, Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi desfășoară activitatea „O invitație la lectură și dialog”, prilejuită de celebrarea Zilei Internaționale a Cititului Cărților. Spațiul muzeal se va transforma într-un loc de întâlnire, lectură și explorare cultural-istorică. Scopul activităților este de a încuraja lectura în rândul copiilor, de a aduce istoria mai aproape de publicul tânăr și de a stimula imaginația și creativitatea, prin intermediul poveștilor inspirate din trecut”, au mai transmis reprezentanții muzeului.

Programul activităților desfășurate la Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi include tururi ghidate tematice, lecturi interactive, ateliere educative pentru copii și un concurs de lectură cu tematică istorică.

Publicul are acces gratuit în toate obiectivele, în intervalul orar 12:00 – 23:00.

