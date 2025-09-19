Turist francez, rănit în munţii Bucegi / A fost recuperat de salvamontişti după o operaţiune de peste 6 ore

Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit multiple traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din munţii Bucegi, acesta fiind recuperat de pe munte de către salvamontişti după o operaţiune care a durat mai mult de şase ore, transmite Agerpres.

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Salvamont Prahova, el făcea parte dintr-un grup de trei turişti francez care s-a rătăcit, pierzând traseul marcat.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6:00, cu predarea victimei la ambulanţa SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură de maleolă, entorsă la genunchi, luxaţie articulară la membru superior”, precizează sursa citată.

La acţiune au participat opt salvatori montani.