Trump vizitează ”Alcatrazul aligatorilor”, un centru de retenţie al migranţilor în Florida

Preşedintele american Donald Trump i-a ironizat pe imigranţii clandestini care riscă, în cazul unei evadări, să fie atacaţi de fauna sălbatică, într-o vizită, marţi, la ”Alcatrazul aligatorilor”, un centru de retenţie construit în mijlocul unor mlaştini, în Florida, relatează AFP, citată de News.ro.

”Avem mulţi poliţişti (sub fornă de) aligatori, nu e nevoie să-i plătiţi atâta”, a declarat şeful statului american în timp ce vizita instalaţia de la Ochopee, situată la marginea Parcului Naţional Everglades.



Trump stands in front of actual cages at “Alligator Alcatraz” and calls Biden a “son of a bitch”

(Most of the people Ice is grabbing have no criminal convictions)

The price tag on this is $450 million yearly to his private prison pals pic.twitter.com/p7pDDIyOB2

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) July 1, 2025

”N-aş vrea să alerg prea mult în Everglades. Asta va ţine oamenii acolo unde sunt meniţi să fie”, a adăugat el.

Construirea – în decurs de doar o săptămână – a acestui ”Alcatraz al aligatorilor” îi indignează pe criticii politicii migraţiei a lui Donald Trump, care cataloghează acest proiect drept ”inuman”.

Ideea este ca eventuali fugari să fie atacaţi de aligatori sau şerpi? a întrebat presa.



Doocy: With Alliagator Alcatraz, is the idea that if some illegal immigrant escapes, they just get eaten by an alligator?

Trump: I guess that’s the concept. Snakes are fast but alligators— we’re going to teach them how to run away from an alligator. Don’t run in a straight line,… pic.twitter.com/xnGTUTALDr

— Acyn (@Acyn) July 1, 2025

”Presupun că ăsta e conceputul”, a răspuns preşedintele republican plecând spre Florida.



This is Donald Trump joking and laughing about alligators killing people at “Alligator Alcatraz” in Florida.

No Christian who takes Jesus seriously can defend this.

It is evil.

It is sick.

It is diabolical.

Every human being is made in the image of God. pic.twitter.com/YJiQkLULhC

— Shane Claiborne (@ShaneClaiborne) July 1, 2025

”Şerpii sunt rapizi, dar aligatorii… Îi vom învăţa cum să scape de un aligator, ok?”, s-a amuzat el. ”Dacă ei evadează din închisoare, cum să fugă: nu alergaţi în linie dreaptă, alergaţi aşa. Şi ştiţi ceva? Şansele vă cresc cu 1%”.

”PERICULOS ŞI NEMILOS”



Acest centru a fost ridicat cu o viteză-fulger pe un fost aerodrom în Everglades, o zonă mlăştinoasă naturală protejată situată în sud-estul Statelor Unite.



Trump’s „Alligator Alcatraz” is definitely not a concentration camp pic.twitter.com/yM0W8jB2kt

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 1, 2025

Aproximativ 3.000 de locuri sunt prevăzute, potrivit secretarei Securităţii Interne Kristi Noem, care l-a însoţit pe Donald Trump marţi.

Autorităţile din Florida au evocat 1.000 de locuri.

Costul funcţionării este evaluat la 450 de milioane de dolari pe an.

Atât Casa Albă, cât şi autorităţile locale l-au supranumit ”Alcatrazul aligatorilor” evocând astfel fosta insulă-închisoare de la San Francisco, pe care Donald Trump vrea de altfel să o redeschidă – un proiect care pare însă că se află într-un punct mort după ce oficiali au estimat că preţul ar fi exorbitant.

Manifestanţi împotriva politicii migraţiei represive a lui Donald Trump s-au adunat în faţa centrului din Florida în ultimele zile.

”Doar un singur drum conduce aici, iar singura cale de ieşire este un zbor fără întoarcere. Locul este izolat, înconjurat de o faună periculoasă şi de un mediu nemilos”, a descris luni o purtătoare de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

”ALIGATORI ŞI PITONI”



”De ce vreţi să treceţi prin Alcatrazul aligatorilor, dacă puteţi voi înşivă să plecaţi înapoi?”, a întrebat guvernatorul republican al Floridei Ron DeSantis, care l-a primit pe Donald Trump la sosire.

”Mulţi oameni vor lua această decizie”, a apreciat el.

Aproximativ 200.000 de aligatori – care pot avea peste patru metri ca adulţi – populează Parcul Naţional Everglades, pe care-l fac faimos.

Atacuri ale unor aligatori împotriva oamenilor rămân relativ rare în Florida.

În perioada 1948-2022, 453 de ”muşcături accidentale neprovocate” au fost înregistrate în parc, inclusiv 25 mortale, potrivit Comisiei Conservării Faunei din Florida.

Însă autorităţile americane au depus eforturi să amplifice riscul.

”Dacă oamenii ies, nu-i aşteaptă mare lucru în afară de aligatori şi pitoni”, a declarat procurorul general al Floridei, James Uthmeier.

Vizita lui Donald Trump, care a ridicat lupta împotriva imigraţiei în prioritate absolută de la revenirea sa la putere, intervine în contextul în care preedintele republican exercită presiuni în vederea adoptării megaproiectului legii sale bugetare – care include un vast program de expluzări a imigranţilor fără acte.

Apărătorii mediului denunţă construirea centrului într-un ecosistem natural, din care fac parte peste 2.000 de specii de animale şi plante.