Trump sugerează pedepsirea reţelelor de televiziune pentru că îl prezintă „negativ” /…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump sugerează pedepsirea reţelelor de televiziune pentru că îl prezintă „negativ” / „Poate ar trebui să li se retragă licenţele”

Donald Trump a sugerat joi că reţelele de televiziune care îl prezintă în mod „negativ” ar putea fi pedepsite de guvern, după ce a sărbătorit suspendarea de către ABC a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel, conform The Guardian, transmite News.ro.

În avionul Air Force One, preşedintele a vorbit cu reporterii după vizita oficială în Marea Britanie. Preşedintele a afirmat că marile reţele de televiziune americane sunt „97% împotriva mea”, deşi nu a oferit dovezi pentru a demonstra această cifră şi nici nu a detaliat modul în care a ajuns la această concluzie. El a spus că a citit statistica „undeva”.

„Din nou, 97% negativ, şi totuşi am câştigat cu uşurinţă. Am câştigat în toate cele şapte state indecise”, a spus Trump. „Ei îmi oferă doar presă negativă. Adică, ei primesc o licenţă. Cred că poate ar trebui să li se retragă licenţele”.

Afirmaţia preşedintelui că reţelele de televiziune americane trebuie să fie autorizate de guvern pentru a funcţiona este, însă, incorectă. Deşi posturile de televiziune locale au nevoie de o licenţă de la Comisia Federală de Comunicaţii, FCC precizează clar pe site-ul său web că „nu acordă licenţe reţelelor de televiziune sau radio (cum ar fi CBS, NBC, ABC sau Fox)”.

Trump a susţinut decizia ABC de a suspenda emisiunea de noapte a lui Jimmy Kimmel, spunând că comediantul „nu era o persoană talentată” şi că „avea audienţe foarte slabe”.

„Ei bine, Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales pentru că avea audienţe slabe şi pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk”, a declarat Trump reporterilor în timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanie, adăugând că „ar fi trebuit să-l concedieze cu mult timp în urmă”.

Conform ratingurilor Nielsen raportate de LateNighter, deşi emisiunea „Late Show” a lui Stephen Colbert conduce în intervalul orar respectiv cu 2,42 milioane de telespectatori, emisiunea lui Kimmel a avut o medie de 1,77 milioane de telespectatori în al doilea trimestru al anului 2025 şi l-a devansat pe Colbert în segmentul demografic cheie 18-49.

Cu toate acestea, în ultima lună s-a înregistrat o scădere de 11% a audienţei emisiunii sale. Kimmel are, de asemenea, peste 20 de milioane de abonaţi pe YouTube.

Suspendarea pe termen nelimitat a emisiunii lui Kimmel a determinat numeroase apeluri la boicotarea Disney, compania-mamă a ABC, şi a altor mari conglomerate media care au refuzat să difuzeze emisiunea lui Kimmel. Aproximativ 200 de protestatari s-au adunat joi în faţa studiourilor Walt Disney din Los Angeles, în cadrul unei manifestaţii organizate de sindicat împotriva deciziei Disney.

