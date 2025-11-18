Trump se distanţează din nou de Epstein şi cere revocarea licenţei ABC după o întrebare pe subiect de la un reporter

Preşedintele american Donald Trump s-a distanţat din nou de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, declarând marţi că nu are „nimic de-a face” cu acesta, cu doar câteva ore înainte de un vot în Congres care se aşteaptă să oblige administraţia de la Washington să fie mai transparentă în acest caz, relatează AFP, conform Agerpres.

„Nu am nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. L-am dat afară din clubul meu acum mulţi ani pentru că am crezut că este un pervers bolnav şi, ei bine, am avut dreptate”, le-a declarat preşedintele SUA reporterilor de la Casa Albă în timp ce îl primea pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Întrebarea despre scandalul politic Epstein a venit de la un jurnalist de la ABC News. Deranjat de întrebare, Trump a spus că licenţa de difuzare utilizată de ABC ar trebui „retrasă”.

„Cred că licenţa pentru ABC ar trebui retrasă, pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi sunt atât de greşite”, a afirmat Trump, conform Reuters.

Trump l-a lăudat pe preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii, Brendan Carr, pe care l-a numit să conducă agenţia în ianuarie. „Ar trebui să analizeze asta”, a spus Trump despre retragerea licenţei.

Carr s-a întâlnit cu Trump în Florida în acest weekend, potrivit unei postări de pe reţelele de socializare a lui Carr.

A fost a doua oară în ultimele luni când ABC s-a aflat în vizorul lui Trump.

În septembrie, Trump l-a lăudat pe Carr pentru că acesta a presat postul de televiziune să-l retragă pe realizatorul emisiunii de noapte de la ABC, Jimmy Kimmel, după ce prezentatorul a făcut comentarii despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Trump a sugerat, de asemenea, că licenţa televiziunii ar trebui retrasă.

Camera Reprezentanţilor din SUA are programat pentru marţi un vot pentru a forţa administraţia Trump să fie mai transparentă în cazul Epstein. Votul este văzut ca o provocare la adresa preşedintelui republican, care a exercitat presiuni puternice pentru a împiedica acest lucru, înainte de a fi nevoit în cele din urmă să dea înapoi.

Proiectul de lege îşi propune să-i ordone procurorului general să publice toate documentele şi înregistrările aflate în posesia sa referitoare la finanţatorul newyorkez, care a murit în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale.

După ce a purtat o adevărată campanie timp de săptămâni pentru a bloca acest vot din Camera Reprezentanţilor, Donald Trump a revenit şi, în cele din urmă, l-a aprobat.

„Nu avem nimic de ascuns”, a declarat preşedintele duminică, criticând încă o dată ceea ce consideră o „farsă” orchestrată de opoziţia democrată.

Preşedintele american nu a explicat însă de ce nu i-a ordonat procurorului general să publice aceste documente direct, fără a trece printr-un vot în Congres.