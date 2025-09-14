Trump preia rolul de comunicator-șef după moartea lui Charlie Kirk. Președintelui american îi place să fie unicul prezentator de reality show și sparge cutumele în materie de comunicare publică

De când activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat mortal într-un act de violenţă şocant, preşedintele Donald Trump a îmbrăţişat rolul de purtător de cuvânt într-un mod ieşit din comun, observă Reuters. Trump a fost primul oficial care a confirmat decesul victimei într-o ţară bulversată de împuşcarea lui Kirk şi primul care a anunţat că un suspect a fost arestat. El a comunicat data la care va avea loc înmormântarea lui Kirk şi a spus că va participa la aceasta, transmite News.ro.

Înainte ca suspectul să fie reţinut, Trump a acuzat, fără a prezenta dovezi, „stânga radicală” de uciderea lui Kirk, iar mulţi dintre susţinătorii săi au repetat acuzaţia şi au cerut răzbunare, pe fondul unui val de furie din partea dreptei.

Kirk, un popular, dar controversat podcaster şi autor a şase cărţi, a lăsat în urmă o soţie, prieteni celebri şi o mulţime de adepţi după ce a fost împuşcat miercuri într-un campus universitar din Utah, unde ţinea un discurs.

Cu toate acestea, Trump este cel care a preluat un rol central în comunicarea mesajelor după moartea publică macabră a aliatului său politic, furnizând informaţii care, de obicei, ar veni de la forţele de ordine sau de la oficialii locali mai degrabă decât de la liderul naţiunii. Acţiunile sale contrastează cu abordarea mai prudentă a preşedinţilor din trecut. Dar ele sunt în concordanţă cu înclinaţia sa pentru comunicarea directă, sfidând convenţiile şi plasându-se în centrul problemelor interne şi internaţionale.

„Un lucru caracteristic lui Donald Trump este că este o persoană foarte atentă la detalii”, spune Mercedes Schlapp, consilier principal al lui Trump în primul său mandat. „Fie că este vorba de reconstruirea Grădinii trandafirilor (de la Casa Albă) sau de această tragedie îngrozitoare, el vrea să fie cel care dă vestea”, notează ea.

Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă, a declarat că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, în timp ce vicepreşedintele său a transportat sicriul lui Kirk înapoi în statul său natal cu Air Force Two – toate acestea fiind modalităţi destul de neobişnuite pentru guvernul SUA de a onora un activist politic care nu a deţinut niciodată o funcţie publică şi nu a servit în armată, observă Reuters.

Trump avea o relaţie personală şi politică cu Kirk, cofondatorul şi preşedintele grupului conservator de studenţi Turning Point USA, pe care îl consideră responsabil pentru ajutorul acordat în atragerea tinerilor alegători. „Charlie avea o magie asupra copiilor”, a declarat Trump vineri în emisiunea „Fox and Friends” de la Fox News, amintindu-şi cum fiul său adolescent, Barron, era fascinat de carismaticul activist în vârstă de 31 de ani.

Kirk a fost, de asemenea, o figură extrem de partizană, al cărui stil combativ şi retorică anti-LGBTQ şi anti-imigranţi l-au adus adesea în conflict cu alţii online şi în public. Opiniile sale de extremă dreapta privind avortul, drepturile civile şi controlul armelor de foc au stârnit, de asemenea, reacţii puternice din partea grupurilor vizate de comentariile sale.

Trump a făcut apel la un răspuns non-violent din partea susţinătorilor săi, dar a ocolit întrebările reporterilor cu privire la modul de unificare a ţării în toiul celei mai mari crize de violenţă politică de după anii 1970. Trump însuşi a fost subiectul a două tentative de asasinat anul trecut.

Trump a minimalizat extremismul din partea dreptei politice, declarând joi reporterilor că „trebuie doar să îi batem măr”, alimentând apelurile susţinătorilor săi la răzbunare politică împotriva „stângii radicale”.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, a fost arestat joi seară pentru împuşcarea lui Charles Kirk. Motivele sale au rămas neclare, anchetatorii analizând îndeaproape mesajele inscripţionate pe patru tuburi de cartuş. Experţii spun că acestea ar putea face referire atât la grupuri de stânga, cât şi de dreapta.

LUI TRUMP ÎI PLACE SĂ FIE UNICUL PREZENTATOR DE REALITY SHOW

Schlapp spune că Trump, un fost prezentator de reality show, a ajuns să fie încântat de dialogurile spontane cu presa şi de puterea de intimidare care vine la pachet cu atenţia care i se acordă. Ea observă că abordarea sa în materie de comunicare este mai agresivă în al doilea mandat. „Vrea cu adevărat să producă ştiri, şi cine este mai potrivit pentru a produce ştiri decât Donald Trump? Iar strategia sa a funcţionat”, a spus ea. „Administraţia sa este în ofensivă din punct de vedere mediatic cum nu am mai văzut niciodată. Am fost loviţi tot timpul în primul mandat. Aceasta i-a permis preşedintelui să-şi definească o naraţiune”, explică ea.

De la moartea lui Charlie Kirk, nu au avut loc şedinţe de informare ale consilierilor lui Trump. De regulă, asistenţii se supun lui Trump în ceea ce priveşte anunţurile politice sau gândirea administraţiei, refuzând „să intre în faţa preşedintelui”.

Stilul lui Trump de a vorbi spontan, în mod neoficial, prezintă riscul de a influenţa un proces de aplicare a legii sau de a fi contrazis ulterior de o imagine mai clară a faptelor. „De obicei, preşedinţii nu lansează astfel de ştiri de ultimă oră”, a declarat Yu Ouyang, profesor de ştiinţe politice la Purdue University Northwest. „Ei cunosc impactul pe care cuvintele lor îl vor avea”, adaugă profesorul.

Criticii, inclusiv senatoarea Elizabeth Warren, l-au interpelat pe Trump pentru remarcile sale de săptămâna trecută care au ignorat faptul că şi figurile liberale şi democrate au fost, de asemenea, ţinta violenţei politice în SUA. Unii comentatori au pus în contrast mesajele repetate ale lui Trump referitoare la Kirk cu răspunsul său relativ mut la asasinarea reprezentantei democrate din Minnesota Melissa Hortman, la începutul acestui an.

Într-un mesaj video transmis miercuri din Biroul Oval, Trump a declarat că „violenţa şi crima sunt consecinţa tragică a demonizării celor cu care nu eşti de acord” – dar apoi a recurs doar la retorica de condamnare a stângii.

„Chiar dacă (Trump) încearcă uneori să consoleze, o mare parte din retorica sa este inflamatorie – învinuind un anumit grup înainte chiar de a şti cine a făcut acest lucru”, spune Denise Bostdorff, profesor de studii de comunicare la College of Wooster, care a studiat retorica prezidenţială.

Personalul lui Trump scoate în evidenţă accesibilitatea preşedintelui, în timp ce mulţi dintre susţinătorii săi apreciază stilul său de comunicare frust, care sparge normele.

„Ronald Reagan a fost un orator, dar Donald Trump înţelege viteza ştirilor şi cum să difuzeze o poveste”, conchide Barry Bennett, fost consilier de campanie al lui Trump, .