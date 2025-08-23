Trump intenționează să pună la dispoziție companiilor americane plutoniul din perioada Războiului Rece pentru energie nucleară

Administrația Trump intenționează să pună la dispoziția companiilor energetice americane aproximativ 20 de tone metrice de plutoniu din perioada Războiului Rece, provenit din focoase nucleare dezafectate, ca potențial combustibil pentru reactoare, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect și unui proiect de memorandum care prezintă planul, scrie Reuters.

Până în prezent, plutoniul a fost transformat în combustibil pentru reactoare comerciale americane doar în cadrul unor teste de scurtă durată.

Planul ar urma să pună în aplicare un ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în luna mai, prin care se ordona guvernului să oprească o mare parte din programul existent de diluare și eliminare a surplusului de plutoniu și să îl furnizeze în schimb ca combustibil pentru tehnologii nucleare avansate.

Departamentul Energiei (DOE) intenționează să anunțe în zilele următoare că va solicita propuneri din partea industriei, a declarat sursa care a vorbit sub condiția anonimatului. Sursa a avertizat că, deoarece planul este încă în fază de proiect, detaliile finale ale acestuia ar putea fi modificate în urma discuțiilor ulterioare.

Plutoniul ar fi oferit industriei la un cost redus sau chiar gratuit, cu o condiție. Industria va fi responsabilă pentru costurile de transport, proiectare, construire și dezafectare a instalațiilor autorizate de DOE pentru reciclarea, prelucrarea și fabricarea combustibilului, se arată în memoriu.

Detaliile privind volumul de plutoniu, responsabilitățile industriei în cadrul planului și momentul potențial al anunțului SUA nu au fost raportate anterior. Cele 20 de tone metrice ar fi prelevate dintr-un stoc mai mare, de 34 de tone metrice, de plutoniu de calitate militară, pe care Statele Unite s-au angajat anterior să îl elimine în cadrul unui acord de neproliferare cu Rusia din 2000.

Departamentul Energiei nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile publicate de Reuters, afirmând doar că departamentul „evaluează o serie de strategii pentru a construi și consolida lanțurile de aprovizionare interne cu combustibil nuclear, inclusiv plutoniu”, conform instrucțiunilor lui Trump.

Stimularea industriei energetice americane este o prioritate politică pentru administrația Trump, întrucât cererea de energie electrică din SUA crește pentru prima dată în două decenii, pe fondul boomului centrelor de date necesare pentru inteligența artificială.

Ideea de a utiliza surplusul de plutoniu ca combustibil a stârnit îngrijorarea experților în siguranță nucleară, care susțin că o inițiativă similară anterioară a eșuat.

Conform acordului din 2000, plutoniul urma să fie inițial transformat în combustibil mixt de oxid (MOX) pentru a fi utilizat în centralele nucleare. Însă, în 2018, prima administrație Trump a anulat contractul pentru un proiect MOX care, potrivit acesteia, ar fi costat peste 50 de miliarde de dolari.

Departamentul Energiei al SUA deține surplusul de plutoniu în instalații de armament puternic păzite, printre care Savannah River în Carolina de Sud, Pantex în Texas și Los Alamos în New Mexico. Plutoniul are o perioadă de înjumătățire de 24.000 de ani și trebuie manipulat cu echipament de protecție.

Până la ordinul lui Trump din mai, programul SUA de eliminare a plutoniului a implicat amestecarea acestuia cu un material inert și depozitarea într-un depozit subteran experimental numit Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) din New Mexico.

Departamentul Energiei a estimat că îngroparea plutoniului ar costa 20 de miliarde de dolari.

„Încercarea de a transforma acest material în combustibil pentru reactoare este o nebunie. Ar însemna să încercăm să repetăm programul dezastruos al combustibilului MOX și să sperăm la un rezultat diferit”, a declarat Edwin Lyman, fizician nuclear la Union of Concerned Scientists.

„Excesul de plutoniu este un deșeu periculos, iar DOE ar trebui să se limiteze la planul mai sigur, mai fiabil și mult mai ieftin de a-l dilua și elimina direct în WIPP”, a mai adăugat fizicianul.