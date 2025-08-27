Trump îi ameninţă cu justiţia pe George Soros şi pe fiul acestuia pe motiv că ar fi sprijinit manifestaţiile violente din SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri să fie deferiţi justiţiei miliardarul progresist George Soros şi fiul acestuia, Alexander, care potrivit liderului de la Casa Albă ar fi sprijinit manifestaţiile violente din SUA, relatează agenţiile de știri AFP şi Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„George Soros şi minunatul său fiu radical de stânga trebuie puşi sub acuzare în baza RICO pentru sprijinul lor faţă de protestele violente”, a scris Trump pe Truth Social, făcând referire la legea federală americană privind organizaţiile infracţionale „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” (RICO).

„Soros şi grupul său de psihopaţi au făcut mult rău ţării noastre”, adaugă Trump în mesajul său, pe care-l încheie cu un avertisment: „Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi!”, transmite Agerpres.

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este acuzat de politicienii conservatori că finanţează manifestaţii violente, unelteşte la înlăturarea unor guverne sau alimentează valul de migranţi ilegali către Europa, cu ajutorul fondurilor pe care le oferă prin intermediul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă.

În timpul manifestaţiilor violente care au avut loc la Los Angeles ca urmare a măsurilor lui Trump de expulzare a migranţilor ilegali, conturi conservatoare de pe reţelele de socializare au susţinut că aceste proteste ar fi fost alimentate de organizaţiile filantropice asociate lui George Soros.

În ţara sa natală, Ungaria, premierul Viktor Orban îl acuză că, în complicitate cu fosta administraţie americană a democratului Joe Biden, a finanţat presa de opoziţie şi ONG-uri „care susţin migraţia, politica de gen, forţe anti-familie şi care atacă suveranitatea naţională”, cu scopul de a-l înlătura de la putere şi de a instala în locul său un guvern care să fie „marioneta” Bruxellesului.

Unul dintre fiii lui George Soros, Alexander, care a preluat frâiele Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, a declarat că doreşte să se implice în SUA mai mult decât a făcut-o tatăl său, prin susţinerea unor programe care să încurajeze alegătorii hispanici şi afro-americani să voteze şi a îndemnat aleşii democraţi să comunice mai bine.

George Soros este un vechi donator al Partidului Democrat american, fiind de altfel cunoscut pentru susţinerea puternică a politicienilor progresişti, cheltuind zeci de milioane de dolari în fiecare campanie electorală americană. Înaintea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, Alexander Soros a lansat un apel public către democraţi „să se unească în spatele Kamalei Harris şi să-l învingă pe Donald Trump”.