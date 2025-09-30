Trump dă organizației teroriste Hamas un ultimatum de „trei sau patru zile” să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza / „Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord”
Preşedintele american Donald Trump dă marţi un ultimatum de ”trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene Hamas să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza, pe care l-a prezentat luni alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Vom da aproximativ trei sau patru zile. Vom vedea. Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord. Aşteptăm doar Hamasul. Iar Hamasul va accepta sau nu va accepta. Iar dacă nu acceptă, asta se va termina într-un mod foarte trist”, a declarat preşedintele american într-o scurtă discuţie cu presa la Casa Albă.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Secretarul american al Apărării îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.