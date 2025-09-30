G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump dă organizației teroriste Hamas un ultimatum de „trei sau patru zile”…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump dă organizației teroriste Hamas un ultimatum de „trei sau patru zile” să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza / „Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord”

Articole30 Sep • 233 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump dă marţi un ultimatum de ”trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene Hamas să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza, pe care l-a prezentat luni alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Vom da aproximativ trei sau patru zile. Vom vedea. Toate ţările arabe sunt de acord. Ţările musulmane sunt de acord, Israelul este de acord. Aşteptăm doar Hamasul. Iar Hamasul va accepta sau nu va accepta. Iar dacă nu acceptă, asta se va termina într-un mod foarte trist”, a declarat preşedintele american într-o scurtă discuţie cu presa la Casa Albă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Secretarul american al Apărării îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze

Articole30 Sep • 121 vizualizări
0 comentarii

Trump spune că îi va demite pe liderii militari americani care nu îi plac

Articole30 Sep • 374 vizualizări
0 comentarii

Cum se vede în SUA corupția generalizată din România / Ce efecte are asupra investitorilor străini

Articole30 Sep • 2.018 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.