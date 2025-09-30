Bugetul Bucureștiului: rectificare cu tăieri la sănătate și plusuri substanțiale pentru parcuri și mediu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat marți, 30 septembrie, proiectul de rectificare a bugetului local pentru anul 2025. Rectificarea menține bugetul total echilibrat la valoarea de 7,76 miliarde lei, operând o ajustare netă de -25,74 milioane lei atât pe partea de venituri, cât și de cheltuieli.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rectificarea aprobată vizează o reorientare a resurselor interne, determinată de ajustarea fondurilor europene și naționale pe proiecte majore, în timp ce taxele și veniturile locale sunt mobilizate pentru finanțarea priorităților curente.

Rectificarea reflectă o diminuare a veniturilor din fonduri europene nerambursabile cu peste 47 de milioane lei. Această scădere se regăsește direct în cea mai mare tăiere de cheltuieli, operată la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), cu o diminuare totală de -62,24 milioane lei.

Cea mai afectată investiție este cea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) destinată Centrului de psihiatrie pediatrică de la Spitalul „Alexandru Obregia”, unde finanțarea scade cu -47,04 milioane lei.

Pe de altă parte, veniturile proprii ale Municipalității se consolidează, taxele speciale înregistrând o majorare substanțială de +35,15 milioane lei, semnalând o utilizare mai intensă a surselor de finanțare locale pentru acoperirea nevoilor urgente.

Banii proveniți din surse proprii și din economiile realizate sunt redirecționați către domenii care influențează direct calitatea vieții, cum ar fi spațiile verzi care devin prioritare. Domeniul Cultură, recreere și religie beneficiază de cea mai mare majorare la cheltuieli, în valoare de +43,48 milioane lei. O mare parte din această sumă, peste 27,7 milioane lei, este alocată pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi, gestionate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Pe de altă parte, vor fi investiții în Utilități. Sectorul Protecția Mediului primește o injecție de +37,66 milioane lei, sumă destinată integral proiectelor de canalizare și tratarea apelor reziduale.

De asemenea, bugetul alocă fonduri pentru inițierea studiilor de fezabilitate pentru modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov), o investiție menită să fluidizeze traficul din Capitală.

Rectificarea mai include ajustări la cheltuielile pentru energie termică (-12 milioane lei) și o diminuare la capitolul participare la capitalul social al societăților comerciale municipale.