Trump spune că îi va demite pe liderii militari americani care nu îi plac

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că se va întâlni cu liderii militari americani şi că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el urmând să participe la o reuniune misterioasă şi neobişnuită convocată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toţi comandanţii americani din întreaga lume, transmite News.ro.

„Mă voi întâlni cu generali, amirali şi lideri, iar dacă nu îmi place cineva, îl voi concedia pe loc”, a declarat Trump.

El urma să ia cuvântul la reuniunea fără precedent a liderilor militari care are loc în apropiere de Washington, la Quantico, Virginia.

Duminică, Donald Trump declarase că vrea să le transmită liderilor militari că îi iubeşte şi îi preţuieşte. „Vreau să le spun generalilor că îi iubim, că sunt lideri preţuiţi, că trebuie să fie puternici, duri, inteligenţi şi empatici”, a declarat Trump într-un interviu acordat Reuters. „Asta este tot, esprit de corps (spirit de echipă – n.r.). Era şi timpul ca cineva să facă asta”, a adăugat el.