Preşedintele Bayer Leverkusen cere un plafon salarial, după modelul NBA, pentru a limita dominaţia Premier League

Preşedintele Bayer Leverkusen, Fernando Carro, propune introducerea unui plafon salarial în fotbal pentru a reduce dominaţia copleşitoare a cluburilor engleze pe piaţa transferurilor din Europa, transmite News.ro.

El militează, aşadar, pentru adoptarea aceleiaşi măsuri ca în NBA şi asigură că puterea financiară a englezilor ar putea, pe termen lung, să aibă un impact asupra nivelului Ligii Campionilor.

El şi-a expus argumentele în cadrul unei conferinţe Bloomberg intitulată „Viitorul finanţelor”, care a avut loc la Frankfurt în acest weekend. „Premier League încearcă să devină produsul vedetă în Europa, devansând chiar şi Liga Campionilor”, a explicat el, dezvăluind proiectul său privind plafonarea salariilor.

Însă, în opinia sa, eficacitatea acestuia va fi reală numai dacă va fi aplicat la nivel internaţional şi în mod absolut.

„De obicei, sunt împotriva reglementărilor, dar cred că trebuie să luptăm pentru asta”, a adăugat el.

Nu este prima dată când liderul spaniol se plânge de supremaţia engleză. În 2021, el a deplâns faptul că jucătorii îi sunt furaţi de echipe din Premier League cu obiective mult mai modeste decât Bayer Leverkusen, campioana Germaniei în 2024.

„Am încercat să cumpărăm un jucător în această vară şi, în final, o echipă promovată în Premier League a putut să plătească mai mult şi să ofere un salariu mai mare decât noi, o echipă din top 4 german”, a regretat el.

„Premier League dispune de mult mai mulţi bani şi resurse decât orice altă ţară. Nu este bine pentru noi. Absolut deloc”, a afirmat el.

În ciuda fair-play-ului financiar instituit de UEFA pentru a limita cheltuielile cluburilor în funcţie de venituri, diferenţa financiară dintre Premier League şi celelalte campionate europene creşte.

Potrivit unui raport al UEFA, Premier League a generat venituri cumulate de peste 7,1 miliarde de euro în 2023-2024, adică aproape dublu faţă de Bundesliga, de exemplu (3,6 miliarde de euro venituri) în aceeaşi perioadă.

Salary cap este o metodă deja utilizată în mai multe sporturi americane, precum NBA şi NFL, care sunt două ligi închise, fără promovare sau retrogradare, spre deosebire de campionatele europene de fotbal.

Pe teren, cluburile engleze nu au mai câştigat Liga Campionilor din 2021 (cu Chelsea). Dar sezonul trecut, Tottenham a câştigat o finală 100% engleză în Liga Europa împotriva Manchester United (1-0), iar Chelsea a câştigat Conference League.