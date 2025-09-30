Cai declarați „morți” au fost găsiți vii, la un târg neautorizat din județul Brașov / S-au deschis mai multe dosare penale de fals intelectual

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz, au deschis mai multe dosare penale, după ce au efectuat la sfârșitul săptămânii trecute activități de verificare în cadrul unui târg de cabaline neautorizat, din localitatea Apața, județul Brașov, anunță Monitorul Expres.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, la data de 28 septembrie, aceștia au identificat 7 exemplare cabaline, pentru care, după introducerea microcipurilor acestora în baza de date electronică „S.I.I.E” (Sistemul de Identificare și Înregistrare a Ecvideelor), s-a constatat faptul că toate figurau cu mențiunea „decedat” prin abatorizare.

De asemenea, pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 60.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor privind normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, fals intelectual, precum și uz de fals, în toate aceste cazuri, fiind întocmite dosare de cercetare penală.