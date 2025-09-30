SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez

Washingtonul a trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunţat marţi Ministerul Apărării danez. Astfel, SUA s-au raliat numeroaselor ţări europene care au oferit sprijin Danemarcei după ce mai multe drone au survolat teritoriul danez, informează AFP, conform Agerpres.

„Suntem bucuroşi şi recunoscători că SUA susţin de asemenea Danemarca, cu capacităţi anti-drone, în cadrul viitorului summit”, a scris ministerul pe reţeaua socială X.

Recentele semnalări de drone deasupra teritoriului danez au dus la închiderea mai multor aeroporturi, printre care cel de la Copenhaga, cel mai mare din Europa de Nord.

Drone au fost de asemenea observate deasupra unor situri militare daneze, însă nicio nouă observare nu a fost raportată după 27 septembrie.

Copenhaga găzduieşte două summituri europene ce reunesc peste 40 de şefi de guvern. Miercuri va avea loc un summit al liderilor Uniunii Europene, iar joi o reuniune la nivel înalt a Comunităţii Politice Europene, care numără 47 de membri.

Pentru a asigura securitatea acestor summituri, Danemarca a anunţat duminica aceasta că va închide spaţiul său aerian pentru toate dronele civile până vineri.

Chiar dacă poliţia nu a identificat încă autorii incursiunilor, şefa guvernului danez arată spre Rusia.

Într-o alocuţiune video, Mette Frederiksen a afirmat joi că o singură „ţară constituie o ameninţare pentru securitatea Europei – şi aceasta este Rusia”.

Îngrijorată de posibile sabotaje şi atacuri hibride, Danemarca a decis de asemenea marţi să crească nivelul de securitate pentru infrastructurile energetice la portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel.