Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani…

Sursa foto; Photo 108546463 © Kirill Makarov | Dreamstime.com

Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei

Articole9 Sep 0 comentarii

Trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, David O’Sullivan, s-a deplasat la Washington cu o echipă de experţi pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei, a anunţat luni Comisia Europeană, informează marţi agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres.

Duminică, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să treacă la o a doua fază de restricţii, apropiindu-se astfel cel mai mult până acum de a sugera că este pe punctul de a intensifica sancţiunile împotriva Moscovei din cauza războiului ei din Ucraina.

Preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a afirmat că se lucrează la noi sancţiuni coordonate îndeaproape cu SUA, iar oficialii UE speră la o mai bună cooperare, după seria de dezamăgiri de mai devreme din acest an, când Trump şi-a urmat propriile discuţii de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni seară că s-a întâlnit cu O’Sullivan şi că toate opţiunile sunt pe masă, în cadrul „strategiei lui Trump de a sprijini negocierile de pace”.

„Suntem dispuşi să luăm măsuri ferme împotriva Rusiei, dar partenerii noştri europeni trebuie să ni se alăture pe deplin în acest sens pentru a avea succes”, a subliniat Bessent pe X.

Statele Unite nu s-au alăturat altor ţări din G7 în ce priveşte reducerea plafonului de preţ al ţiţeiului rus înainte de aplicarea sancţiunilor la 47,60 dolari barilul. Totuşi, Trump a anunţat tarife dure la importurile americane din India, în parte din cauza achiziţiilor importante ale acesteia de energie din Rusia.

UE elaborează în prezent un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, despre care diplomaţii UE au spus că ar putea include mai multe companii chineze, bănci ruseşti şi nave din „flota din umbră” a Moscovei care eludează sancţiunile, precum şi o interdicţie de tranzacţionare a petrolului rusesc. Kremlinul a declarat luni că niciun fel de sancţiuni nu vor determina vreodată Rusia să îşi modifice poziţia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

