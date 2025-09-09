Trimisul UE pentru sancţiuni, la Washington pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei

Trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, David O’Sullivan, s-a deplasat la Washington cu o echipă de experţi pentru a discuta cu omologii americani despre noi sancţiuni împotriva Rusiei, a anunţat luni Comisia Europeană, informează marţi agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres.

Duminică, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să treacă la o a doua fază de restricţii, apropiindu-se astfel cel mai mult până acum de a sugera că este pe punctul de a intensifica sancţiunile împotriva Moscovei din cauza războiului ei din Ucraina.

Preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a afirmat că se lucrează la noi sancţiuni coordonate îndeaproape cu SUA, iar oficialii UE speră la o mai bună cooperare, după seria de dezamăgiri de mai devreme din acest an, când Trump şi-a urmat propriile discuţii de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni seară că s-a întâlnit cu O’Sullivan şi că toate opţiunile sunt pe masă, în cadrul „strategiei lui Trump de a sprijini negocierile de pace”.

„Suntem dispuşi să luăm măsuri ferme împotriva Rusiei, dar partenerii noştri europeni trebuie să ni se alăture pe deplin în acest sens pentru a avea succes”, a subliniat Bessent pe X.

Statele Unite nu s-au alăturat altor ţări din G7 în ce priveşte reducerea plafonului de preţ al ţiţeiului rus înainte de aplicarea sancţiunilor la 47,60 dolari barilul. Totuşi, Trump a anunţat tarife dure la importurile americane din India, în parte din cauza achiziţiilor importante ale acesteia de energie din Rusia.

UE elaborează în prezent un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, despre care diplomaţii UE au spus că ar putea include mai multe companii chineze, bănci ruseşti şi nave din „flota din umbră” a Moscovei care eludează sancţiunile, precum şi o interdicţie de tranzacţionare a petrolului rusesc. Kremlinul a declarat luni că niciun fel de sancţiuni nu vor determina vreodată Rusia să îşi modifice poziţia.