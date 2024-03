Tribunalul Argeș a respins cererea judecătoarelor din dosarul Dragnea-Burci de anulare a deciziei conducerii instanței prin care au fost înlocuite din complet

Judecătoarea Elena Manuela Eros de la Tribunalul Argeș a respins cererea judecătoarelor Carmen Cristina Craiu și Mihaela Niță de la Curtea de Apel București (CAB) de anulare a hotărârii Colegiului de conducere al CAB prin care au fost înlocuite din completurile C1 și C11 de la Secția I-a a instanței bucureștene, potrivit portalului Tribunalului Argeș.

Potrivit unui comunicat al șefei CAB, judecătoarea Liana Arsenie, schimbarea componenței completurilor de judecată ”s-a făcut în acord cu dispoziţiile legale şi regulamentare în a căror respectare Curtea de Apel Bucureşti rămâne constantă”.

Pe 22 februarie, o altă judecătoare de la Tribunalul Argeș, Mihaela Boștină, a luat o decizie contrară: a decis să suspende hotărârea Colegiului de conducere al CAB prin care cele două judecătoare au fost înlocuite din completurile C1 și C11. A doua zi, pe 23 februarie, judecătoarea Boștină a fost reclamată la Inspecția judiciară.

Completul C1 de la Secția I-a penală a CAB are în lucru dosarul ”Vizită la Trump” privindu-i pe fostul lider PSD Liviu Dragnea și pe omul de afaceri Cristian Burci. Judecătoarele Carmen Cristina Craiu și Mihaela Niță au fot înlocuite din complet cu magistrații Adrriana Pencea și Laurențiu Modoran. Vezi aici cine sunt noii magistrați care trebuie să decidă dacă retrimit dosarul la DNA și mențin anularea probelor făcute de FBI sau dau undă verde începerii procesului pe fond, cu probele intacte.