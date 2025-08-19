ANALIZĂ Capitala este liderul proceselor în instanţă în rândul firmelor / Gradul ridicat de conflictualitate indică lipsă de încredere între partenerii de afaceri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Capitala este liderul proceselor în instanţă în rândul firmelor, cu peste 8000 de dosare deschise în luna iulie, în urcare cu 38% faţă de luna precedentă, iar acest lucru indică o lipsă de încredere între partenerii de afaceri şi un climat economic marcat de incertitudine, potrivit unei analize realizate de o platformă specializată în analiza financiară a firmelor, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform RisCo.ro, 22.939 de dosare în instanţă au fost deschise doar în luna iulie 2025 la nivel naţional, comparativ cu 21.621 în luna iunie 2025, ceea ce indică o uşoară creştere de 6%. În luna iulie 2025, în Bucureşti au fost deschide 8.283 de dosare în instanţă, faţă de cele 6.010 din luna anterioară, reprezentând o creştere de aproximativ 38%.

„Acest lucru indică instabilitatea mediului antreprenorial şi gradul ridicat de conflictualitate în relaţiile comerciale, reflectând o lipsă de încredere între partenerii de afaceri şi un climat economic marcat de incertitudine. (…) Acest număr atrage atenţia specialiştilor financiari, deoarece indică o creştere considerabilă a litigiilor, generată de instabilitatea economică şi dificultăţile în onorarea obligaţiilor contractuale”, se arată într-un comunicat al platformei.

Totodată, cele 8.283 de procese în instanţă reflectă şi presiunile majore aduse la nivelul mediului de afaceri din Bucureşti. Numărul mare de dosare în instanţă poate avea implicaţii asupra mediului de business şi implicit, asupra atragerii investitorilor, consideră sursa citată.

„Nu este de mirare că în Bucureşti întâlnim cele mai multe dosare. Capitala deţine poziţia fruntaşă şi în rândul insolvenţelor, respectiv a firmelor cu datorii restante către bugetul de stat”, se mai arată în comunicat.

În acest context economic instabil, se recomandă monitorizarea activităţii clienţilor şi partenerilor de afaceri iar dacă pentru firma colaboratoare a fost deschis un proces în instanţă, se monitorizează activitatea şi activează alertele privind dosarul în instanţă.

În perioada august 2024 – iulie 2025, numărul proceselor în instanţă pentru Bucureşti a crescut cu 22%, la 70.110 de dosare. Locul doi este ocupat de Ilfov unde în ultimele 12 luni se observă o creştere a numărului de procese în instanţă la 11.063. Judeţul Timiş se află şi el în top trei, cu 8.345 de dosare în instanţă.

„Cu cât numărul dosarelor în instanţă este mai mare, cu atât judeţul este mai predispus colapsului financiar. Numărul firmelor cu dosare deschise în instanţă indică şi incapacitatea de adaptare la schimbările legislative şi chiar ale pieţei”, explică sursa citată.

Analiza RisCo.ro arată faptul că civilul, litigiile cu profesioniştii, penalul şi contenciosul administrativ şi fiscal sunt principalele materii ale dosarelor în instanţă. La nivel naţional, în luna iulie 2025, 9.031 de dosare au avut drept materie civilul, 8.028 litigiile cu profesioniştii, 2.035 penalul, iar alte 1.941 contenciosul administrativ şi fiscal. „Alarmant este că, de la o lună la alta, observăm creşteri şi în cazul dosarelor de tip faliment. Astfel, în luna iulie a acestui an, s-a înregistrat o creştere de 12%, numărul dosarelor în instanţă ce vizează falimentul fiind de 1.004”, se mai precizează în document.

Cele mai multe dosare în instanţă sunt întâlnite în domeniul comerţului, construcţiilor, transporturilor, restaurantelor, respectiv administraţiei publice generale, economice şi sociale.

În perioada august 2024 – iulie 2025, numărul dosarelor deschise în instanţă în domeniul comerţului a ajuns la 5.819, indicând o creştere de peste 17%.

În sectorul construcţiilor este consemnată o creştere de aproximativ 11%, ceea ce semnalează dificultăţi financiare tot mai mari, probleme de plată, conflicte contractuale sau un mediu economic mai instabil pentru companii. Numărul dosarelor în instanţă pentru acest domeniu a ajuns la 5.630 iar acest lucru poate afecta negativ încrederea investitorilor, comentează reprezentanţii platformei.

Creşterea de 16% a dosarelor în instanţă în domeniul transporturilor arată tensiuni economice majore în sector. Cele 3.911 de dosare deschise în instanţă au un impact direct asupra lichidităţii şi continuităţii operaţiunilor, se mai precizează în comunicat.

„În concluzie, verificarea riguroasă a partenerilor de afaceri nu mai reprezintă doar o practică recomandată, ci o necesitate strategică. Analiza financiară atentă a firmelor, realizată prin intermediul platformelor specializate precum RisCo.ro, oferă informaţii esenţiale despre stabilitatea, bonitatea şi comportamentul de plată al potenţialilor colaboratori”, recomandă platforma de specialitate.