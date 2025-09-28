Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerate lideri responsabili de coordonarea destabilizărilor și dezordinilor în masă

G4Media.ro
Trei persoane, reținute în Republica Moldova / Sunt considerate lideri responsabili de…

sursa foto: Cristian Andrei Leonte

Autoritățile din Republica Moldova desfășoară duminică seară acțiuni în cadrul unui dosar penal pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală, a anunțat într-un comunicat Poliția Republicii Moldova, precizează Ziarul de Gardă.

Au fost reținute 3 persoane, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului, fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Poliția menționează că, în timpul reținerii și perchezițiilor, la aceștia au fost depistate un șir de obiecte (inclusiv pirotehnice și inflamabile) care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

