Trei foşti angajaţi ai TSMC din Taiwan, cel mai mare producător mondial de semiconductori, au fost inculpaţi pentru furt de secrete comerciale pentru a ajuta o companie japoneză

Procurorii taiwanezi au inculpat miercuri trei persoane, acuzate de furt de secrete comerciale ale companiei TSMC, cel mai mare producător mondial de semiconductori, printre ai cărui clienţi se numără Nvidia şi Apple, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

‘Acest caz priveşte tehnologii naţionale cruciale, esenţiale pentru supravieţuirea industrială a Taiwanului, ameninţând grav competitivitatea internaţională a sectorului’, a transmis parchetul într-un comunicat.

Procurorii au anunţat că vor cere 14 ani de închisoare împotriva unui fost inginer al TSMC, cu numele de familie Chen, care a plecat de la TSMC pentru a lucra la filiala taiwaneză a companiei japoneze Tokyo Electron.

Alţi doi angajaţi ai TSMC în momentul comiterii faptelor riscă 9, respectiv 7 ani de închisoare.

Cele trei persoane sunt inculpate în baza legii privind securitatea naţională şi a legii secretelor comerciale.

Conform procurorilor, Chen şi-a folosit relaţiile cu foşti colegi de la TSMC pentru a avea acces la secrete comerciale şi a ajuta Tokyo Electron.

‘După ce a obţinut aceste fişiere, Chen le-a reprodus pentru a ajuta Tokyo Electron să crească performanţele maşinilor sale de gravare şi să obţină o certificare pentru a furniza maşini de producţie destinate procesului de gravare 2 nanometri al TSMC’, au adăugat ei.

Alte trei persoane arestate în cadrul anchetei nu au fost în cele din urmă inculpate.

Tokyo Electron este un important producător de echipamente de fabricare de cipuri utilizate de TSMC. Compania a obţinut în 2024 premiul TSMC de excelenţă pentru ‘colaborare tehnologică şi sprijin pentru producţie’.

Compania japoneză a anunţat pe 7 august că a concediat un angajat al filialei din Taiwan, pentru presupusă implicare în scurgere de secrete industriale de la TSMC.

La rândul său, TSMC a declarat la începutul lui august că a luat ‘măsuri disciplinare stricte împotriva unor angajaţi implicaţi’ în aceste ‘scurgeri potenţiale de secrete de fabricaţie’.

Conform parchetului, TSMC a declarat că a descoperit situaţia în iulie, detectând ‘un acces neobişnuit la fişiere interne ale personalului’.