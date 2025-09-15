G4Media.ro
Trei deputați afiliați grupului PSD au devenit membri ai PUSL, partidul fondat…

Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Trei deputați afiliați grupului PSD au devenit membri ai PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Unul dintre ei a fost la SOS

Deputaţii Graţiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă şi Ştefan Băişanu au informat luni Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că au devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL, fondat de mogulul Dan Voiculescu) şi că îşi vor desfăşura activitatea ca parlamentari afiliaţi grupului parlamentar PSD.

Grațiela Gavrilescu și Bogdan Ciucă au fost membri PUSL, dar au trecut la PSD anul trecut pentru a putea candida pe listele social-democraților la alegerile parlamentare, ca rezultat al unei înțelegeri politice între conducerile PSD și PUSL.

Pe de altă parte, Ştefan Băişanu a fost ales deputat pe listele electorale ale partidului extremist SOS România, condus de Diana Șoșoacă. El a mai fost membru PNL și ALDE.

„Subsemnaţii, deputaţii Gavrilescu Graţiela-Leocadia, Ciucă Liviu-Bogdan, Băişanu Ştefan- Alexandru, vă anunţăm, prin prezenta, că am devenit membri ai Partidului Umanist Social-Liberal şi, în continuare, ne vom desfăşura activitatea ca parlamentari afiliaţi Grupului parlamentar PSD”, se arată într-o adresă către Biroul permanent al Camerei, citată de Agerpres.

Bogdan Ciucă este deputat Galaţi, ales pe listele electorale ale PSD, iar Graţiela Gavrilescu este deputat de Prahova, aleasă pe listele PSD.

  1. Pai PSD, PUSL, SOS, AUR, toți sunt o mlaștină putinista, de ce credeți că are tupeul să blocheze orice reformă domnul Grindeanu.
    Totuși in locul PNL-USR aș forța mult mai mult și dacă s-ar destrăma guvernul, asta este, să guverneze putinistii!

