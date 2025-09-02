Transfier 2025 – Restricții de circulație pe Transfăgărășan în ziua de sâmbătă, 6 septembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Circulația rutieră va fi închisă sâmbătă, 6 septembrie 2025 pe Transfăgărășan, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru buna desfăşurare a ediției aniversare de 10 ani Transfier.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ca în fiecare an, Transfier va avea loc în intervalul 7:00-18:00. Persoanele care au rezervare la hoteluri aflate pe tronsonul în cauză vor putea să ajungă la acestea în afara intervalului menționat. Mai mult, cei cazați la hotelurile respective nu vor putea circula nici pietonal, nici cu mașinile pe sectoarele de drum menționate în acel interval.

În 2025, Transfier marchează un deceniu de existență și promite o ediție de neuitat. Transfier este poate cel mai greu triatlon din România, pe cel mai spectaculos drum din lume. Organizatorii Transfier propun o competiție în care spectacolul sportiv se îmbină armonios cu natura, în așa fel încât participanții au parte de o experiență de neuitat.

Evenimentul are punctul de start în dreptul Hotelului Valea cu Pești, de unde concurenții din peste 13 țări vor începe cursa cu proba de înot în lacul Vidraru, apoi vor continua cu cea de bicicletă, urcând spre lacul Bâlea, iar finalul este la proba de alergare până la Barajul Vidraru, unde vor trece linia de sosire după 390 de trepte, la picioarele “Omului de Fier”.

Mai mult de 500 de participanți vor concura la cele 5 probe:

Half 70.3 Individual: 1900 m inot, 90 km bicicletă, 21 km alergare

Half 70.3 Ștafetă: 1900 m inot, 90 km bicicletă, 21 km alergare

Olimpic individual: 1500 m inot, 40 km bicicletă, 10 km alergare

Olimpic Ștafetă: 1500 m inot, 40 km bicicletă, 10 km alergare

KOT – King of Transfagarasan: 45 km bicicletă

Ediția aniversară va reuni la start mai mult de 500 de sportivi din peste 13 țări, pregătiți să înfrunte înotul, ciclismul și alergarea în inima munților. Transfier 2025 se anunță a fi nu doar o competiție, ci o adevărată sărbătoare a sportului, a comunității și a pasiunii care a transformat Transfier într-un eveniment emblematic pentru triatlonul din România.

Evenimentul este organizat de YOLO Events sub licența Federației de Triatlon, cu sprijinul instituțional al Inspectoratului de Poliție Argeș și Sibiu și Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, CNAIR – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Despre Yolo Events

YOLO Events a fost creat în 2022 din pasiune pentru sport, sănătate și dorința de a promova un stil de viață echilibrat. Yolo e cea mai mare serie de evenimente multisport din România, ocazie pentru echipa noastră să cultive plăcerea de a face mișcare, indiferent de vârstă sau nivel de experiență. Ne ghidăm după o traiectorie clară: inspirație și educație despre beneficiile unui stil de viață activ, în inima comunității.

Organizăm evenimente sportive de anvergură – alergare urbană, alergare montană, ciclism și triatlon – în mai multe colțuri ale țării, pe parcursul întregului an:

Gerar – alergare nocturnă (campusul Politehnica București) Yolo Jersey – ciclism șosea (București) Timișoara 21k by SportGuru – concurs internațional de alergare urbană (Timișoara) Carpathia Trails – alergare montană în Bucegi, Piatra Craiului și Leaota, curse pentru toate nivelurile de experiență, de la 6k la 102k și cursa copiilor – gratuită (Cheile Grădiștei – Fundata) Transfier – unul dintre cele mai frumoase triatloane din Europa (Transfăgărășan) Buzău 21k – alergare urbană (Buzău)

În ultimul an au participat la competițiile Yolo Events peste 12.000 de sportivi amatori și elite din peste 30 de țări, printre care Ungaria, Serbia, Marea Britanie, Franța, Spania, Elveția, Germania, chiar și Canada, Australia și Statele Unite ale Americii. Dacă doriți să aflați mai multe, intrați pe Yolo Events.

Despre Transfier – Website / Facebook / Instagram

Dacă aveți nevoie de ceva, suntem aici:

Ruxandra Hristescu – [email protected] / 0740101128