Tony Blair în discuții pentru a conduce autoritatea de tranziție din Gaza / Propunerea ar avea sprijinul Casei Albe

Fostul prim-ministru britanic Sir Tony Blair a fost implicat în discuții privind conducerea unei autorități de tranziție postbelice în Gaza, conform BBC. Propunerea, despre care se spune că are sprijinul Casei Albe, l-ar vedea pe Blair conducând o autoritate de guvernare sprijinită de ONU și de națiunile din Golf – înainte de a preda controlul înapoi palestinienilor. Biroul său a declarat că nu va sprijini nicio propunere care să ducă la strămutarea populației din Gaza. Sir Tony, care a condus Marea Britanie în războiul din Irak în 2003, a participat la discuții de planificare la nivel înalt cu SUA și alte părți cu privire la viitorul Gazei.

În august, Blair a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump pentru a discuta planurile pentru teritoriu, pe care Steve Witkoff, trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – deși nu au fost dezvăluite multe alte informații despre întâlnire. După ce a părăsit funcția în 2007, Blair a fost emisar pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU).

El s-a concentrat pe aducerea dezvoltării economice în Palestina și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state. În calitate de prim-ministru, a luat decizia de a angaja forțele britanice în războiul din Irak din 2003, decizie care a fost aspru criticată în cadrul anchetei oficiale privind conflictul, care a constatat că a acționat pe baza unor informații eronate și lipsite de certitudine cu privire la producerea de arme de distrugere în masă în Irak.

Rapoartele privind discuțiile referitoare la implicarea sa într-o autoritate de tranziție pentru Gaza vin după ce președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi că este gata să colaboreze cu Trump și cu alți lideri mondiali pentru a pune în aplicare un plan de pace cu două state. Abbas a subliniat respingerea unui viitor rol de guvernare pentru Hamas în Gaza și a cerut dezarmarea acesteia. La începutul acestei săptămâni, Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina, alături de Franța, Canada, Australia și alte câteva țări.

Israelul și SUA au criticat această decizie ca fiind o „recompensă pentru Hamas”. Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1 200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice. De atunci, cel puțin 65 419 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, condus de Hamas. O comisie de anchetă a ONU a declarat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, ceea ce Israelul neagă.