Ținta atacului rusesc de marți aproape de granița cu România a fost o instalație industrială esențială pentru aprovizionarea cu gaze a Ucrainei. Izolarea energetică a Kievului e una din armele Moscovei
Atacul rusesc cu drone din noaptea de 5 spre 6 august asupra infrastructurii energetice din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a vizat o stație de transformare esențială în aprovizionare Ucrainei cu gaze naturale din SUA și Azerbaidjan, după cum a transmis președintele Volodimir Zelenski, citat de presa de la Kiev.
E vorba despre o instalație industrială-cheie pentru aprovizionarea cu gaze naturale venite din SUA pe gazoductul Grecia (Alexandroupoli) – Bulgaria – România.
Aceste gaze de import sunt vitale pentru Ucraina, care a renunțat la aprovizionarea din Rusia. Pe de altă parte, Rusia are ca țintă aceste instalații energetice, după cum au demonstrat-o bombardamentele constante de la declanșarea în 2022 a invaziei.
Avarierea temporară a stației din Ucraina a fost confirmată de Ion Sterian, șeful companiei de transport al gazelor naturale, Transgaz, care a spus pentru Gândul că fluxul de gaze la punctul de interconectarea Isaccea 1- Orlovka, afectată de atacul cu drone rusești de miercuri dimineață, a fost reluat miercuri după-amiază.
Atacul Rusiei a declanșat o alertă și în nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01:10 prin care a avertizat populația că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a recomandat măsuri de protecție și siguranță personală.
Mai mult, două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru a supraveghea spațiul aerian național, fără a detecta pătrunderi neautorizate. MApN a precizat că „va face verificări în zonă, iar aliații NATO sunt informați în timp real”.
„În noaptea de 5 spre 6 august, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România”, arată un comunicat al Ministerului Apărării.
