G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ținta atacului rusesc de marți aproape de granița cu România a fost…

nord stream 2, gaze naturale, conducta, gazoduct, energie, gazprom, germania
Sursa foto: Ina FASSBENDER / AFP

Ținta atacului rusesc de marți aproape de granița cu România a fost o instalație industrială esențială pentru aprovizionarea cu gaze a Ucrainei. Izolarea energetică a Kievului e una din armele Moscovei

Anchete7 Aug 0 comentarii

Atacul rusesc cu drone din noaptea de 5 spre 6 august asupra infrastructurii energetice din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a vizat o stație de transformare esențială în aprovizionare Ucrainei cu gaze naturale din SUA și Azerbaidjan, după cum a transmis președintele Volodimir Zelenski, citat de presa de la Kiev.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

E vorba despre o instalație industrială-cheie pentru aprovizionarea cu gaze naturale venite din SUA pe gazoductul Grecia (Alexandroupoli) – Bulgaria – România.

Aceste gaze de import sunt vitale pentru Ucraina, care a renunțat la aprovizionarea din Rusia. Pe de altă parte, Rusia are ca țintă aceste instalații energetice, după cum au demonstrat-o bombardamentele constante de la declanșarea în 2022 a invaziei.

Avarierea temporară a stației din Ucraina a fost confirmată de Ion Sterian, șeful companiei de transport al gazelor naturale, Transgaz, care a spus pentru Gândul că fluxul de gaze la punctul de interconectarea Isaccea 1- Orlovka, afectată de atacul cu drone rusești de miercuri dimineață, a fost reluat miercuri după-amiază.

Atacul Rusiei a declanșat o alertă și în nordul județului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01:10 prin care a avertizat populația că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a recomandat măsuri de protecție și siguranță personală.

Mai mult, două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru a supraveghea spațiul aerian național, fără a detecta pătrunderi neautorizate. MApN a precizat că „va face verificări în zonă, iar aliații NATO sunt informați în timp real”.

„În noaptea de 5 spre 6 august, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România”, arată un comunicat al Ministerului Apărării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

explozie isaccea bombardamente drone rusesti drone vama orlovka
sursa foto: Captură video ISE/G4Media

BREAKING Bombardamentele rusești au lovit punctul de frontieră vecin cu Isaccea, susține primarul Anastase Moraru: ”O perioadă nu se va mai trece frontiera prin Isaccea”/ Patru drone au fost lansate în Vama Orlovka

Anchete6 Oct 2023
0 comentarii
Sursa/Facebook Moldovagaz

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: Cotele lunare de consum la gaze naturale pentru care statul acordă reducerea din factură sunt prea mici și ar trebui majorate la 400 mc/lună

Anchete21 Ian 2022
12 comentarii
Gaze naturale
Foto: Unsplash

Importurile de gaze au crescut cu 67% în primele 11 luni din 2021 în România. Principalul furnizor e Rusia

Anchete, Economie16 Ian 2022
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.