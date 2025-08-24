Tensiuni crescute la cea mai militarizată frontieră din lume, care separă Coreea de Sud de Coreea de Nord

După schimburi de focuri la frontiera intercoreeană, comisia militară a Națiunilor Unite, responsabilă de zona demilitarizată care separă cele două Corei, a raportat duminică, 24 august, o incursiune a soldaților nord-coreeni în partea sudică. În același timp, regimul a testat noi rachete antiaeriene, scrie RFI.

Treizeci de soldați nord-coreeni au pătruns în sud înainte de a fi respinși de focuri de avertisment ale armatei sud-coreene. Acest incident a avut loc sâmbătă, 23 august.

Potrivit unei anchete efectuate de comisia militară a Națiunilor Unite, cei treizeci de bărbați au trecut din greșeală linia de demarcație în timp ce construiau noi fortificații, relatează corespondentul RFI la Seul, Celio Fioretti. Coreea de Nord chiar avertizase în prealabil Națiunile Unite cu privire la aceste lucrări.

În același timp, regimul nord-coreean își arată din nou mușchii testând două noi rachete antiaeriene cu o „tehnologie unică”, subliniază mass-media de stat nord-coreeană, fără a da mai multe detalii. Testele de tragere, care au avut loc pe 23 august, au demonstrat că aceste noi sisteme antirachetă nord-coreene au o „capacitate de luptă superioară”, a raportat agenția nord-coreeană KCNA, precizând că liderul nord-coreean Kim Jong Un le-a supravegheat, fără a specifica unde au fost efectuate aceste teste.

Noi amenințări nord-coreene

Această anunțare vine la scurt timp după ce Phenianul, care deține arme nucleare, a lansat un avertisment cu privire la riscul unei confruntări „incontrolabile” în urma focurilor de avertisment trase pe 19 august de armata sud-coreeană ca răspuns la incursiunea de scurtă durată a trupelor din Phenian.

Incidentul de la frontieră a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei vizite în străinătate, la Tokyo și apoi la Washington, a noului președinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să reia dialogul între țara sa și vecinul său, cu care se află încă tehnic în război.

Statele Unite și Coreea de Sud se află în prezent în plin exercițiu militar aerian pentru a se apăra în cazul unui atac din partea Nordului. Începute pe 18 august, aceste exerciții militare comune trebuie să se încheie pe 28 august. În același timp, președintele sud-coreean s-a întâlnit cu prim-ministrul japonez pentru a consolida cooperarea lor față de Coreea de Nord.

Cele două Corei sunt încă în război din punct de vedere tehnic

Cele două Corei sunt, din punct de vedere tehnic, încă în război de peste șapte decenii, conflictul care le-a opus între 1950 și 1953 încheindu-se cu un armistițiu, și nu cu un tratat de pace. Relațiile dintre Phenian și Seul sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, după ce Coreea de Nord a lansat o serie de rachete balistice, încălcând sancțiunile ONU de anul trecut.

Dar tonul s-a schimbat, din partea sud-coreeană, de la alegerea lui Lee Jae-myung la începutul lunii iunie, după o lungă perioadă de haos politic provocată de predecesorul său, Yoon Suk Yeol, care a declarat pentru scurt timp legea marțială în decembrie. Noul lider s-a declarat gata pentru un dialog fără condiții prealabile cu Phenianul, care a respins deocamdată apelurile sale la apropiere.

El va fi primit luni, 25 august, la Casa Albă de către Donald Trump, care în timpul primului său mandat s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong Un, fără a se înregistra progrese majore.

Phenianul nu a renunțat niciodată la programele sale nucleare și balistice militare. Aproximativ 28.500 de soldați americani sunt dislocați în Coreea de Sud pentru a o ajuta să se protejeze de Coreea de Nord.