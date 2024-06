Țările UE convin asupra unui al 14-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei / Noul pachet, relaxat la insistențele Germaniei

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi asupra unui al 14-lea set de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invaziei sale în Ucraina, inclusiv asupra transporturilor de gaze naturale lichefiate rusești, au declarat joi diplomați europeni citați de Reuters.

Belgia, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a scris pe rețeaua X că noul pachet „maximizează impactul sancțiunilor existente prin eliminarea lacunelor” din aranjamentele actuale.

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.

This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024