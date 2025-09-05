G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ţările din Europa care apreciază cel mai mult cultura. În fruntea listei…

Sursa foto: Pexels

Ţările din Europa care apreciază cel mai mult cultura. În fruntea listei se află Italia, în timp ce Germania și România sunt pe ultimele locuri

Articole5 Sep 0 comentarii

Conform unui sondaj recent realizat de Eurobarometru, şaptezeci și nouă la sută dintre respondenții din Europa consideră că, cultura este importantă, o creștere de 2 procente față de un sondaj anterior din 2007, relatează Euronews, citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cele mai mari scoruri sunt în Luxemburg (92%), Cipru și Italia (89%), iar cele mai mici sunt în Germania (66%), Austria (62%) și România (61%).

Însă cultura nu este doar o prioritate personală.

Pentru mai mult de 8 din 10 europeni, cultura și artele sunt importante și pentru bunăstarea și dezvoltarea economică a locului lor de reședință.

Și din acest punct de vedere în fruntea listei se află Luxemburg (93%), Italia (91%) şi Portugalia (92%), în timp ce Bulgaria (77%) și Austria (75%) înregistrează cele mai scăzute niveluri.

Aproape jumătate dintre europeni, 49%, au desfășurat activități artistice în anul precedent sondajului, principalele activități fiind dansul (17%) și cântatul (15%).

Sondajul a fost realizat între februarie și martie 2025, pe un eșantion de 26.000 de respondenți din toate statele membre ale UE și din diferite grupuri sociale și demografice.

Rezultatele sondajului vor fi integrate în Busola culturală pentru Europa, strategia Comisiei pentru politica culturală, care este așteptată la sfârșitul acestui an.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.