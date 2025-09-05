Ţările din Europa care apreciază cel mai mult cultura. În fruntea listei se află Italia, în timp ce Germania și România sunt pe ultimele locuri

Conform unui sondaj recent realizat de Eurobarometru, şaptezeci și nouă la sută dintre respondenții din Europa consideră că, cultura este importantă, o creștere de 2 procente față de un sondaj anterior din 2007, relatează Euronews, citată de Rador Radio România.

Cele mai mari scoruri sunt în Luxemburg (92%), Cipru și Italia (89%), iar cele mai mici sunt în Germania (66%), Austria (62%) și România (61%).

Însă cultura nu este doar o prioritate personală.

Pentru mai mult de 8 din 10 europeni, cultura și artele sunt importante și pentru bunăstarea și dezvoltarea economică a locului lor de reședință.

Și din acest punct de vedere în fruntea listei se află Luxemburg (93%), Italia (91%) şi Portugalia (92%), în timp ce Bulgaria (77%) și Austria (75%) înregistrează cele mai scăzute niveluri.

Aproape jumătate dintre europeni, 49%, au desfășurat activități artistice în anul precedent sondajului, principalele activități fiind dansul (17%) și cântatul (15%).

Sondajul a fost realizat între februarie și martie 2025, pe un eșantion de 26.000 de respondenți din toate statele membre ale UE și din diferite grupuri sociale și demografice.

Rezultatele sondajului vor fi integrate în Busola culturală pentru Europa, strategia Comisiei pentru politica culturală, care este așteptată la sfârșitul acestui an.

Sursa: EURONEWS / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel