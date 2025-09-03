Tanczos Barna: Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani / Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că îşi doreşte ca actuala coaliţie să mai reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo pentru ca economia să se stabilizeze, să apară primele semnale pozitive, iar apoi poate începe nebunia politică, transmite News.ro.

Tanczos Barna a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, dacă este optmist să va rezista coaliţia şi vom supravieţui financiar până la 31 decembrie.

”Îmi doresc să reziste cel puţin un an şi jumătate. Am o vârstă, nu mai visez să avem o coaliţie de patru ani. Am văzut de fiecare dată când am crezut că acum se va putea şi acum nu se destramă şi ajungem să ducem patru ani cum trebuie, nu a fost să fie. Nu mai visez la asemenea perioade de patru ani de stabilitate politică, dar îmi doresc sincer să reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo ca să se stabilizeze economia, să avem primele semnale pozitive din economie şi după aceea poate să înceapă nebunia politică”, a declarat Tanczos Barna.