Tânăr fără permis, implicat într-un accident cu victimă, prins după ce a fugit de la locul faptei
Un tânăr în vârstă de 18 ani fără permis, autorul unui accident rutier soldat cu o victimă care a fost spitalizată, a fugit de la locul faptei, fiind identificat ulterior de către poliţişti, a informat, sâmbătă, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres.
Potrivit datelor furnizate de IPJ Dâmboviţa, un tânăr de 18 ani, din comuna Crângurile, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DC 91 B în afara localităţii Pătroaia Vale, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 52 de ani, din judeţul Argeş.
În urma impactului, o femeie de 48 de ani, pasageră în autoutilitară, a fost rănită şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
După producerea accidentului, şoferul autoturismului a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de poliţişti. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul fără permis. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.
