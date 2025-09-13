G4Media.ro
Tânăr fără permis, implicat într-un accident cu victimă, prins după ce a…

Tânăr fără permis, implicat într-un accident cu victimă, prins după ce a fugit de la locul faptei

13 Sep

Un tânăr în vârstă de 18 ani fără permis, autorul unui accident rutier soldat cu o victimă care a fost spitalizată, a fugit de la locul faptei, fiind identificat ulterior de către poliţişti, a informat, sâmbătă, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Potrivit datelor furnizate de IPJ Dâmboviţa, un tânăr de 18 ani, din comuna Crângurile, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DC 91 B în afara localităţii Pătroaia Vale, ar fi intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 52 de ani, din judeţul Argeş.

În urma impactului, o femeie de 48 de ani, pasageră în autoutilitară, a fost rănită şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, şoferul autoturismului a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de poliţişti. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul fără permis. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Tags: , ,
