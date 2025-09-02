Accident grav pe autostrada A1, în zona localităţii Boiţa / Trei persoane au decedat / Traficul, blocat pe sensul Deva-Sibiu

Trei persoane care făceau lucrări la carosabil, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localităţii Boiţa, au fost grav rănite, marţi după-amiază, după ce au fost lovite de un TIR. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, transmite News.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr.1, au fost acroşate de un autotren.

Potrivit primelor informaţii, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, maşina medicului de urgenţă, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple, una de stingere, fiind direcţionată şi o ambulanţă SAJ.

”În accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară. Din nefericire trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora.

Echipajele SMURD și SAJ au evaluat medical două persoane, un bărbat și o femeie. Ambii au refuzat transportul la spital”, a declarat sublocotenentul Andreea Ştefan, purtătorul de cuvânr al ISU Sibiu.