Ginerele, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie, într-un sat în nordul Turciei, în provincia Giresun, la malul Mării Negre / O mătuşă prin alianţă, suspectată drept autoarea tirului, arestată

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunţii sale, de către un invitat care a tras cu o armă de foc în semn de bucurie, potrivit agenţiei oficiale turce de presă Anadolu, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Potrivit Anadolu, ginerele, în vârstă de 23 de ani, a murit din cauza rănilor miercuri dimineaţa, la o zi după nuntă, într-un sat în provincia Giresun (nord), la malul Mării Negre.

O mătuşă prin alianţă a ginerelui, suspectată de faptul că este autoarea tirului, a fost arestată, potrivit Anadolu.

Accidente în timpul acestor tiruri tradiţionale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia unde, potrivit estimărilor unei fundaţii locale, se află în circulaţie aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea în mod ilegal.

O persoană a fost ucisă accidental, iar alte două au fost rănite săptămâna trecută, în circumstanţe asemănătoare, la o nuntă în provincia vecină Trabzon, potrivit autorităţilor.