Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025-2026 pe baza mediei notelor din primele două module / Prima plată se face în data de 20 februarie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună în februarie 2026, pentru luna ianuarie. Pentru că bursele se acordă pe anul anterior, iar în clasa a IV-a elevii nu au note ci calificative metodologia-cadru publicată în Monitorul Oficial prevede ca abia în prima parte a lunii ianuarie dirigintele să propună lista cu elevii care se încadrează în criteriile pentru bursă, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9.00, pentru 15% dintre elevii clasei, cu mențiunea că se acordă și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Astfel, dacă după aplicarea procentului de 15% mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul elev eligibil, atunci toți primesc bursă, chiar dacă astfel se depășește procentul de 15%.

Citește integral pe Edupedu.ro.