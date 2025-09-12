G4Media.ro
Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar…

scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025-2026 pe baza mediei notelor din primele două module / Prima plată se face în data de 20 februarie

Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună în februarie 2026, pentru luna ianuarie. Pentru că bursele se acordă pe anul anterior, iar în clasa a IV-a elevii nu au note ci calificative metodologia-cadru publicată în Monitorul Oficial prevede ca abia în prima parte a lunii ianuarie dirigintele să propună lista cu elevii care se încadrează în criteriile pentru bursă, scrie Edupedu.ro.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent mai mare sau egală cu 9.00, pentru 15% dintre elevii clasei, cu mențiunea că se acordă și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

Astfel, dacă după aplicarea procentului de 15% mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul elev eligibil, atunci toți primesc bursă, chiar dacă astfel se depășește procentul de 15%.

Citește integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

