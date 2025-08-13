Burse școlare 2025-2026: Burse de merit pentru cel mult 15% dintre elevii dintr-o clasă, cu media peste 9 / Dispar bursele pentru elevii din familii monoparentale – proiect

Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026 a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din elevii unei clase cu medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00. Bursele sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale nu mai există; elevii pot primi bursă socială doar dacă se încadrează la bursele sociale condiționate de venit, potrivit proiectului, scrie Edupedu.ro.

Amintim că bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (așa-numita Lege Bolojan).

Actul normativ modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, iar articolul vechi pentru burse este abrogat și rămân doar 3 tipuri de burse din 5, plus bursele pentru mame minore.

Trei tipuri de burse în anul şcolar 2025-2026

Art. 1. (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de următoarele tipuri de burse:

a) bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

b) bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

c) bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual.

Cuantumul burselor în anul şcolar 2025-2026

Art. 7. (1) Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este:

a) pentru bursa de merit – 450 lei/lună;

b) pentru bursa socială – 300 lei/lună;

c) pentru bursa tehnologică – 300 lei/lună.

(2) Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de:

a) sumele alocate de autoritățile administrației publice locale;

b) alte venituri obținute potrivit legii.