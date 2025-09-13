G4Media.ro
bataie craiova interlopi politie
Foto: Amator

Bătaie între interlopi în plină zi la Craiova soldată cu un mort și mai mulți răniți

Anchete13 Sep 0 comentarii

Două clanuri de interlopi s-au bătut sâmbătă în plină zi la Craiova pe bulevardul Nicolae Romanescu, iar conflictul s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți, potrivit unui comunicat al poliției.

Imagini intrate în posesia G4Media și pe care am ales să nu le difuzăm din cauza durității lor arată cum unul dintre bătăuși își pierde viața după o lovitură cu o bâtă.

Interlopii s-au bătut cu bâte, bețe și cozi de lopeți.

Mai multe echipaje de polițiști și jandarmi au ajuns la locul bătăii, iar câțiva interlopi au fugit cu o mașină.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

