Tadej Pogacar, gest de excepție – Campionul mondial la ciclism a donat un sfert din salariul său pe un an pentru a combate foamea în Slovenia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciclistul sloven Tadej Pogacar a făcut un gest de excepție și a donat un sfert din câștigurile sale pe un an la UAE Team Emirates cu bonusuri incluse, mai exact nu mai puțin de 3 milioane de euro, pentru a combate foamea în țara sa natală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Partenera sa, ciclista Urška Zigart, a făcut publică vestea donației și a mărturisit în lacrimi cum această sumă „uimitoare” va „schimba totul”. Copleșită de emoție, Urška cu greu și-a stăpânit lacrimile în timp ce vorbea despre impactul gestului făcut de Tadej. „Este uimitor, 3 milioane de dolari!”, a spus ea, încercând să-și rețină lacrimile. „Asta o să schimbe totul. Ca unul dintre cei mai cunoscuți rutieri, să fii numărul unu în lume și să faci așa ceva… e ceva ce niciun alt rutier nu ar putea face. Nu e doar despre a câștiga curse. E despre a-ți folosi platforma ca să faci bine în lume.”

Donația vizează combaterea foametei în Slovenia, o cauză apropiată de inima lui Pogačar de mult timp. Fondurile vor fi folosite pentru a oferi resurse esențiale familiilor și comunităților aflate în nevoie, oferindu-le acces la hrană și alte bunuri de bază. Pentru o țară ca Slovenia, unde pandemia globală și alte crize au provocat dificultăți considerabile, o astfel de contribuție este, pentru mulți, nimic mai puțin decât o schimbare radicală a vieții.

Însă ceea ce i-a surprins cu adevărat pe fani a fost ceea ce Tadej a spus în continuare. În ciuda amplorii donației și a admirației generale față de gestul său, Pogacar a dezvăluit că nu o consideră ceva extraordinar. „Nu vreau ca oamenii să facă mare caz din asta”, a declarat el cu modestie. „Simt pur și simplu că este lucrul corect de făcut. Am avut norocul să am o platformă și resursele pentru a ajuta și vreau să-mi fac partea. Viața înseamnă mult mai mult decât a câștiga curse.”

Gestul de bunătate al lui Pogacar este o dovadă a puterii sportivilor de a genera schimbări pozitive, folosindu-și platforma și succesul pentru a aduce atenția asupra unor probleme sociale importante. Deși performanțele sale pe bicicletă continuă să-i aducă distincții, activitatea sa în afara competițiilor ar putea avea un impact mai durabil.

„Nu e doar despre ce face pe bicicletă; e despre ce face pentru lume. Și asta schimbă totul pentru atât de mulți oameni”, a declarat Urška.

Tadej este cel mai bine plătit rutier și primește 8 milioane de euro sub formă de salariu fix pe an la UAE Team Emirates, dar poate să ajungă până la 12 milioane de euro cu bonusuri incluse. Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist odată cu mutarea la Bora-Hansgrohe din 2026 (6,6 milioane de euro anual), în timp ce Jonas Vingegaard, adversarul direct din LeTour 2025 al lui Pogi, primește 5 milioane de euro anual la Visma. Danezul este urmat de Van der Poel, Wout van Aert și Primoz Roglic (4 milioane de euro fiecare).

În acest sezon de ciclism, Tadej Pogacar și-a trecut în catalog, printre altele, Turul Flandrei, clasica Liege-Bastogne-Liege, și Turul Franței pentru a patra oară în carieră, competiție Regină în care a triumfat fără prea mari emoții în acest an, accentuându-și poziția de campion mondial la ciclism pe șosea.