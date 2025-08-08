G4Media.ro
Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de…

Tadej Pogacar
sursa foto: Fotoreporter Sirotti Stefano / imago sportfotodienst / Profimedia

Michael Storer susține că Tadej Pogacar a renunțat la o victorie de etapă în Turul Franței pentru a nu atrage antipatia fanilor francezi

Sportz8 Aug 0 comentarii

În podcastul „Hotseat” de la Domestique, ciclistul australian Michael Storer (Tudor) a susținut că Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigătorul Turului Franței 2025, a renunțat la victoria de pe vârful Muntelui Ventoux pentru a le face pe plac fanilor francezi. Astfel, aceștia s-au putut bucura de succesul lui Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), potrivit L’Equipe.

Pentru fanii francezi, victoria lui Valentin Paret-Peintre, pe vârful Muntelui Ventoux, a fost, fără îndoială, momentul de maximă emoție al Turului Franței. Făcând parte dintr-o evadare în etapa a 16-a, cățărătorul de la Soudal Quick-Step a dat tot ce a avut pe ultima pantă pentru a-l depăși pe irlandezul Ben Healy (EF Education EasyPost), obținând astfel prima sa victorie în Marea Buclă și împiedicând francezii să ajungă la performanța negativă de a încheia competiția fără nicio victorie de etapă.

Cu toate acestea, victoria îi era destinată – cel puțin pe hârtie – lui Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), care fusese de neoprit până atunci (4 victorii). Nimeni nu părea capabil să-i contrazică dorința de a triumfa pe o ascensiune legendară. „Mi se pare puțin ciudat să-ți pui echipa să tragă tare toată ziua și să decizi, pe ultima urcare, să nu câștigi etapa”, s-a întrebat Michael Storer (Tudor) în podcastul Hotseat de la Domestique, joi.

Ciclistul australian a oferit o explicație oarecum originală care ar justifica acest altruism neobișnuit din partea slovenului: „Din câte știu eu, fanii francezi îl fluierau. Conducerea echipei a decis că ar fi mai bine să nu câștige în acea zi, doar pentru a păstra susținerea fanilor francezi. Așa că presupun că au luat în considerare și acest aspect, pentru a nu le lua chiar pe toate.”

Storer, cunoscut pentru stilul său de luptător și care a urcat de două ori pe podium în etapele acestui Tur, a criticat ulterior această tactică: „Dacă nu vrei să câștigi etapa, decide asta dinainte. Lasă evadarea să plece și nu-ți epuiza toată echipa. Poate că sunt prea old-school, dar pentru mine, așa are mult mai multă logică.”

Tadej Pogacar a câștigat fără emoții Turul Franței 2025, având o concurență doar în teorie cu Jonas Vingegaard (Team Visma), care n-a reușit să mențină ritmul cu slovenul și s-a îndepărtat serios în clasamentul general spre finalul Marii Bucle.

Campionul mondial en-titre a câștigat patru etape în competiția „Regină” a ciclismului și a terminat pe Champs-Elysees cu un avans de peste patru minute față de danezul de la Visma. Totuși, Pogacar a arătat că nu a mai forțat prea mult după ce a ajuns la cele patru victorii și și-a asigurat o distanță mulțumitoare în clasament.

