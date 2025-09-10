Sute de elevi din Harghita, la activităţile de inelare a păsărilor de la Lacu Roşu, derulate de Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş

Sute de elevi participă, în aceste zile, la activităţile de inelare a păsărilor de la Lacu Roşu, derulate de Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, în cadrul unui proiect de educaţie ecologică devenit tradiţional.

Directorul Parcului, Hegyi Barna, a declarat pentru AGERPRES că proiectul este realizat, pentru a şaptea oară, în parteneriat cu Asociaţia Gyilkostó Adventure din Gheorgheni, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc şi o companie privată.

Potrivit sursei citate, peste 450 de copii participă anual, fiind asigurate transportul, masa de prânz şi activităţi educative interactive pe parcursul unei zile petrecute în natură, transmite Agerpres.

Activităţile sunt coordonate de specialişti ornitologi din cadrul Parcului Naţional Duna-Ipoly, din Ungaria, acreditaţi pentru inelarea păsărilor, iar copiii văd întregul proces, care presupune prinderea temporară a păsărilor în plase speciale, măsurarea şi marcarea acestora cu inele de identificare.

Hegyi Barna a precizat că elevilor li se explică faptul că procedura este foarte importantă, deoarece oferă informaţii preţioase despre urmărirea activităţii şi migraţiei păsărilor, precum şi despre fazele lor biologice.

În plus, copiii sunt cei care dau drumul păsărilor înapoi în libertate.

În paralel, un laborator mobil de biologie a apelor, adus tot de la Parcul Naţional Duna-Ipoly din Ungaria, le oferă participanţilor ocazia să afle informaţii interesante şi să exploreze viaţa acvatică.

Încălţaţi cu cizme de cauciuc, copiii intră în pârâu cu site speciale şi prind diferite nevertebrate, pe care apoi le studiază la microscop, sub îndrumarea specialiştilor.

„Le place foarte mult! (…) Totul este interactiv. Ei nu sunt doar prezenţi acolo şi se uită cum un specialist le vorbeşte, ci participă efectiv la toate activităţile”, a spus Hegyi Barna.

Acesta a subliniat că activitatea este dedicată, cu precădere, copiilor din comunităţile aflate pe raza Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi este foarte aşteptată, în fiecare an.

În opinia lui Hegyi Barna, proiectele de educaţie ecologică sunt extrem de importante pentru protejarea ariilor naturale.

„Eu cred că cel mai important lucru pentru o arie protejată ar trebui să fie (…) această activitate de educaţie a generaţiilor viitoare, pentru că numai prin contribuţia lor putem să conservăm natura, doar aşa pot să înţeleagă rolul ariilor naturale protejate şi rolul lor ca oameni în natură. Deci, conservarea naturii se poate face numai prin implicarea celor care trăiesc în aceste zone. (…) De exemplu, în cazul unui parc naţional, comunităţile locale au cel mai mare rol, cel mai important rol în conservarea acestor arii protejate. Să înţeleagă rolul acestor arii naturale protejate, pentru ce au fost desemnate, de ce le este lor folositoare o arie protejată, în afară de beneficiile economice cele mai uzuale”, a punctat directorul Parcului.

El adaugă că în alte ţări parcurile naţionale colaborează cu Ministerul Educaţiei şi au infrastructură dedicată educaţiei în natură, elevii participând la tabere de câteva zile de educaţie ecologică.

Hegyi Barna este convins că impactul unor astfel de activităţi nu se opreşte doar la copii, ci mesajul este dus mai departe în familii şi comunităţi.

În cei şapte ani de când se derulează acest proiect, aproape 3.000 de copii au participat la activităţile de inelare a păsărilor de la Lacul Roşu.