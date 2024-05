Surse Edupedu.ro: Ligia Deca ar fi fost cea care a cerut tăierea mai multor concursuri școlare din calendarul Ministerului Educației, sub pretextul economiei bugetare / Instituția pe care o conduce respinge informațiile

Ministerul Educației (ME) susține că ministra Educației, Ligia Deca, nu a fost cea care a decis tăierea a zeci de concursuri școlare din calendarele competiționale aprobate de instituție, după cum transmite Ministerul Educației (ME) într-un răspuns la solicitarea Edupedu.ro. Răspunsul vine după ce am solicitat o poziție clară ministrei Educației, în condițiile în care sursele Edupedu.ro susțin că zecile de concursurile școlare și extrașcolare care au dispărut din listele și calendarele 2024 au fost eliminate la decizia șefei ME.

Motivul excluderii concursurilor școlare finanțate/nefinanțate de Ministerul Educației și din CPEENI (fostul CAEN), semnalată de Edupedu.ro de la finalul lunii ianuarie încoace în seria de articole dedicată competițiilor școlare, ar fi economiile la bugetul instituției, în condițiile în care elevii pot primi burse de merit sau excelență pentru premiile la etapele județene sau naționale.

La solicitarea Edupedu.ro, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, Larisa Gojnete, a răspuns „Aici infirmăm” și a continuat prin a preciza că membrii unei comisii stabilite de ministra Educației în luna martie 2023 au stabilit o serie de criterii după care inspectorii / consilierii de specialitate din ministerul Educației au filtrat concursurile și au înaintat noile liste cu competițiile către conducerea Ministerului Educației.

Decizia de a exclude 40 de concursuri școlare din listele concursurilor școlare cu finanțare sau nu de la Ministerul Educației și alte 40 de concursuri din listele CPEENI (fostul CAEN) aprobate de Ministerul Educației a aparținut ministrei Educației, Ligia Deca, explică sursele Edupedu.ro.

